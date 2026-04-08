Weta prezydenta ws. kryptowalut. Rządzący mają nowy plan

Przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk ogłosił, że "zbliża się nieuchronnie czas ponownego głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta" ws. ustawy o rynku kryptowalut.

Szef rządu stwierdził, że nie jest to, jak twierdzi Karol Nawrocki, nadregulacja ale "ochrona ludzi przed zdarzeniami, które mogą dramatycznie zaważyć na ich portfelach".

- Mam informacje, które rodzą bardzo dramatyczne pytania, dlaczego PiS, Konfederacja i prezydent blokuję te rozwiązania (…) I być może ta informacja zmusi ich do refleksji - stwierdził premier. Przekazał, że otrzymał od ABW informację, iż prezes zarządu Zondacrypto dokonał wpłat na konta dwóch fundacji powiązanych ze środowiskiem polskiej prawicy - PiS i Konfederacji.

Ustalenia Polsat News. Trzecia próba wprowadzenia ustawy o rynku kryptowalut

Wezwanie do szybkiego głosowania ws. odrzucenia prezydenckiego weta to niejedyny krok rządu w sprawie rynku kryptowalut. Jak ustalił reporter Polsat News Paweł Balinowski będzie trzecia próba uregulowania w tej kwestii za pomocą ustawy.

Według informacji Polsat News resort cyfryzacji przygotował projekt ustawy wdrażającej unijne przepisy, które dałyby KNF narzędzia nadzoru nad takimi giełdami jak Zondacrypto. Ostateczny kształt tej regulacji może się jeszcze zmienić. Chodzi o wypracowanie rozwiązań, które nie doprowadziłyby do trzeciego weta.

Trzecia próba może zacząć być realizowana już w przyszłym tygodniu w trakcie posiedzenia Sejmu.

