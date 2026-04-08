Administracja Donalda Trumpa rozważa plan ukarania niektórych członków sojuszu NATO, którzy jej zdaniem nie okazali wsparcia Stanom Zjednoczonym i Izraelowi podczas wojny z Iranem - poinformował w środę "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli administracji.

ZOBACZ: USA opuszczą NATO? Trump czuje "olbrzymie obrzydzenie" wobec Sojuszu



Zgodnie z tą propozycją amerykańskie oddziały miałyby zostać wycofane z krajów członkowskich NATO uznanych za niepomocne w działaniach wojennych przeciwko Iranowi i stacjonować w krajach, które bardziej wspierały amerykańską kampanię wojskową - dodano w artykule. Zdaniem "WSJ" kraje, które mogą ucierpieć to Hiszpania lub Niemcy.

Tego samego dnia rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że "wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO jest czymś, o czym prezydent USA Donald Trump prowadzi dyskusje". Zapowiedziała, że przywódca będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte.

USA opuszczą NATO? "Prezydent prowadzi dyskusje"

- To coś, o czym prezydent prowadzi dyskusje, i myślę, że będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Markiem Rutte - powiedziała rzeczniczka podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Nie wykluczyła, że Trump wypowie się na ten temat po spotkaniu.

Podczas briefingu Leavitt zacytowała też przesłanie Trumpa na temat NATO. - Zostali poddani próbie i zawiedli. I dodałbym, że to dość smutne, że NATO odwróciło się od Amerykanów w ostatnich sześciu tygodniach, podczas gdy Amerykanie finansowali ich obronę - brzmiała treść komunikatu, będącego odpowiedzią na deklarację państw NATO, że są gotowe pomóc w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz.

ZOBACZ: Armia USA zaskoczyła cały świat. Budują samolot przyszłości bez ruchomych sterów

Do spotkanie z Ruttem dochodzi po serii bardzo krytycznych wypowiedzi Trumpa na temat Sojuszu, w tym otwartego rozważania wyjścia USA, co Trump uzasadniał postawą części państw wobec wojny z Iranem. Prezydent USA krytykował zwłaszcza Wielką Brytanię i Hiszpanię za początkowe odmówienie użycia baz w tych krajach przez siły amerykańskie, a także za odmowę przysłania okrętów do odblokowania cieśniny. W poniedziałek Trump podkreślił, że choć lubi Ruttego i jest on "świetną osobą", to zawiódł się na Sojuszu.

