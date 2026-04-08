Ukraina uderza w rosyjską logistykę. Ostatni taki prom w cieśnienie Kerczeńskiej trafiony
Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjski prom Sławianin w cieśninie Kerczeńskiej na Krymie - przekazała "Ukraińska Prawda". Jak poinformowano, jednostka służyła do transportu paliwa i amunicji dla wojsk na Krymie. Statek został już wcześniej trafiony w marcu razem z inną maszyną i - zdaniem ukraińskich mediów - był ostatnią tego typu jednostką na tym akwenie.
Rosyjski prom Sławianin został unieruchomiony podczas ukraińskiego uderzenia dronami - przekazała "Ukraińska Prawda", powołując się na Wywiad Obronny Ukrainy. Jednostka była wykorzystywana do pomocy rosyjskim wojskom stacjonującym na Krymie.
"W nocy z 5 na 6 kwietnia 2026 roku eksperci z Wydziału Operacji Aktywnych DIU uderzyli na Sławianin za pomocą bezzałogowych statków powietrznych w ostatni prom kolejowy armii okupacyjnej, który wciąż pływał w cieśninie Kerczeńskiej" - napisano w oświadczeniu ukraińskiego wywiadu, które cytuje "Ukraińska Prawda".
Wywiad przekazał, że prom odegrał ważną rolę w zaopatrzeniu rosyjskiego kontyngentu wojskowego na Krymie, w szczególności jeśli chodzi o paliwo, smary, broń, sprzęt wojskowy, a także amunicję. Prom został już wcześniej trafiony podczas ukraińskiego ataku. W połowie marca, razem ze Sławianinem, uderzono również w statek Awangard.
Rosyjski prom w ogniu. Ukraińcy nie przestają atakować
"Te jednostki były kluczowymi elementami tzw. linii promowej przez cieśninę Kerczeńską i odegrały ważną rolę w logistyce wojskowej agresora, szczególnie w transporcie broni, sprzętu wojskowego i amunicji" - przekazano wówczas w komunikacie.
Minionej nocy natomiast jednostki ukraińskie uderzyły w magazyny ropy naftowej w Feodozji, gdzie doszło do pożary, oraz w Hwardijśke na Krymie. Ukraiński Sztab Generalny zauważył, że obiekty, które zaatakowane, są wykorzystywane przez Rosjan do przechowywania paliwa i smarów.
Ponadto przeprowadzono naloty na rosyjskie magazyny logistyczne w okolicach Switłe, Suchodilśk oraz Wielkiej Nowosiłki w obwodzie donieckim. Trafiono także w magazyn artylerii polowej w pobliżu Jałty, magazyn dronów w pobliżu Stepne w obwodzie donieckim i magazyn amunicji w pobliżu osady Urało-Kawkazu.
