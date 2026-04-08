Tragedia w Poznaniu, nie żyje niemowlę. Trzy osoby aresztowane

Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec przyjęty w zeszłym tygodniu do szpitala w Poznaniu ze śladami przemocy, w tym z pękniętą kością czaszki – poinformowała w środę policja. W areszcie, w związku historią dziecka, są trzy osoby, w tym matka niemowlęcia.

Poznań. Lekarzom nie udało się uratować niemowlęcia

Chłopiec znalazł się w szpitalu w nocy z czwartku na piątek. Miał obrażenia mogące wskazywać na przemoc stosowaną przez wiele dni. W środę rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował, że mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować życia dziecka.

Policjanci ustalili, że matka dziecka, wyjeżdżając na kilka dni do Mołdawii na zaplanowany zabieg medyczny, zostawiła chłopca pod opieką ojca dziecka, obywatela Gruzji oraz dwóch znajomych, obywateli Mołdawii.

Tragedia w Poznaniu. Zatrzymano matkę dziecka i dwóch Mołdawian

W związku z tą sprawą w ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali 40-letnią matkę chłopca, obywatelkę Gruzji oraz dwóch Mołdawian w wieku 21 i 25 lat.

Zarzucono im, że działając wspólnie i w porozumieniu, pomimo obowiązku opieki nad dzieckiem, narazili je na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd, na wniosek prokuratury, aresztował obcokrajowców.

Partner kobiety, ojciec dziecka, jest poszukiwany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni