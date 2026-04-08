Polski kierowca ciężarówki, która we wtorek zderzyła się z pociągiem dużych prędkości TGV na przejeździe kolejowym w północnej Francji, w wyniku czego zginął maszynista, usłyszał w środę zarzut zabójstwa w ruchu drogowym w wyniku nieumyślnego spowodowania wypadku - poinformowała agencja AFP. Mieszkający we Francji 30-letni polski kierowca został objęty nadzorem sądowym.

W wypadku zginął 56-letni maszynista, a 16 osób zostało niegroźnie rannych. Prokuratura we wtorek wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym, a polski kierowca został aresztowany za "umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa".

Ciężarówka przewoziła do Francji "mobilny most wojskowy", który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii - poinformowała armia francuska. Prokuratura dodała, że kierowca jest cywilem.

Dramatyczny wypadek na kolei we Francji. Polakowi grozi do ośmiu lat więzienia

Prezes Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) Jean Castex oświadczył we wtorek, że ruch kolejowy na tej linii będzie całkowicie wstrzymany przez co najmniej tydzień.

Do kolizji doszło we wtorek rano. Pociąg TGV, jadący z prędkością około 130-140 km/godz. z Dunkierki do Paryża z 246 pasażerami na pokładzie, uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym między Bethune a Lens.

Zgodnie z francuskim prawem przy zabójstwie w ruchu drogowym w wyniku nieumyślnego spowodowania wypadku z jedną okolicznością obciążającą sprawcy grozi do siedmiu lat więzienia oraz 100 tys. euro grzywny. Jak pisze AFP, w organizmie polskiego kierowcy nie wykryto alkoholu ani narkotyków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni