Zamieszanie ze ślubowaniem sędziów TK. PiS złoży wniosek do prokuratury

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenił w środę na portalu X plan złożenia ślubowania przez sędziów TK w Sejmie. "Osoby, które jutro wezmą udział w happeningu Czarzastego, myśląc że zostaną po tym pseudoślubowaniu sędziami TK, złamią prawo. Czarzasty też złamie prawo" - napisał.

Błaszczak zapowiedział wniosek do prokuratury w tej sprawie. "Oczywiście mamy świadomość, że Żurek go nie zauważy, ale najważniejsze, że my będziemy o nim pamiętali" - dodał.

Czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego do Sejmu na godz. 12.30 w czwartek, gdzie złożą ślubowanie.

W jednobrzmiących pismach sędziowie podkreślili, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi. W ubiegłym tygodniu prezydent odebrał ślubowania od pozostałych dwojga wybranych wtedy sędziów TK - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

Jak dowiedziała się PAP, w środę do KPRP wpłynęły datowane na 7 kwietnia pisma czworga sędziów TK, w których oświadczyli, że mają "obowiązek niezwłocznie rozpocząć pełnienie" swojej służby sędziowskiej. Podkreślili też, że prawidłowe funkcjonowanie TK ma "fundamentalne znaczenie dla ochrony konstytucyjnych prawa i wolności obywateli".

Jeden z czworga sędziów, którzy wystosowali pisma do prezydenta, sędzia Taborowski, wyraził w rozmowie z PAP nadzieję, że prezydent przyjmie zaproszenie i pojawi się w czwartek w Sejmie. Na pytanie co w sytuacji, gdy tak się nie stanie, odpowiedział, że jeżeli prezydent "nie przyjdzie, to zgodnie z ustawą, ślubowanie odbywa się wobec prezydenta, co nie oznacza jego obecności, tylko wobec instytucji". Zgodnie z ustawą o TK, "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wyboru, ślubowanie".

Szef KPRP Zbigniew Bogucki uzasadniał w marcu, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu. Bogucki powiedział też, że wobec "poważnych uchybień proceduralnych i konstytucyjnych", których dopuściła się - według niego - większość parlamentarna, sytuacja pozostałych czterech osób wybranych na sędziów TK, jest analizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i że nie ma w ich sprawie decyzji.

W momencie, gdy Sejm dokonywał wyboru sędziów w Trybunale Konstytucyjnym było sześć wakatów. TK liczył więc wtedy 9 sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. Po objęciu funkcji w TK przez sędziów, którzy w ubiegłym tygodniu złożyli ślubowanie, w Trybunale będzie 11 osób, z tym że rządzący obecnie nie uznają za sędziów TK Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka, co znalazło wyraz w niedawnej uchwale Sejmu.

