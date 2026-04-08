USA i Iran zgodziły się w nocy z wtorku na środę na 14-dniowe zawieszenie broni. Poinformował o tym prezydent Donald Trump na Truth Social. USA, Izrael i Iran zobowiązały się do wstrzymania działań wojennych i podjęcia rozmów pokojowych.

"Zgodziłem się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni. Będzie to dwustronne zawieszenie broni! Powodem jest to, że osiągnęliśmy już, a nawet przekroczyliśmy, wszystkie cele militarne i jesteśmy już bardzo blisko zawarcia ostatecznego porozumienia dotyczącego długoterminowego pokoju z Iranem i pokoju na Bliskim Wschodzie" - przekazał Trump.

Później Biały Dom przekazał, że pierwsza runda rozmów z Iranem odbędzie się w sobotę w Pakistanie. Dodano, że na czele delegacji stanie wiceprezydent USA J.D. Vance. Polityk ten odgrywał kluczową rolę od początku konfliktu 28 lutego.

Iran dał do zrozumienia, że przekaże wzbogacony uran - dodała waszyngtońska administracja.

Kluczową rolę w negocjacjach odegrał premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który będzie gospodarzem pierwszego etapu rozmów pokojowych.

W swoim oświadczeniu Sharif zaznaczył, że obowiązujące zawieszenie ognia dotyczy także działań Izraela na terenie Libanu. Z kolei jednak szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjah zaznaczył, że porozumienie nie obejmuje libańskiego Hezbollahu i Izrael nadal będzie przeprowadzał ataki na tę grupę.

W środę libańska obrona cywilna poinformowała, że w wyniku ataków Izraela zginęły co najmniej 254 osoby, a 1165 zostało rannych. To była najbardziej intensywna fala izraelskich nalotów na Liban, odkąd Hezbollah na początku marca włączył się w wojnę USA i Izraela z Iranem.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją PBS, że rozejm zawarty z Iranem nie dotyczy Libanu i ataków Izraela na cele Hezbollahu. To "oddzielna potyczka" - podkreślił.

ZOBACZ: Donald Trump zdecydował ws. ceł. Podpisał nowe rozporządzenia

Punktem wyjścia dla rozmów USA z Iranem w Islamabadzie ma być przedstawiony przez Iran 10-punktowy plan.

"Obie strony wykazały się niezwykłą mądrością i zrozumieniem oraz nadal konstruktywnie angażują się w promowanie pokoju i stabilności. Mamy szczerą nadzieję, że rozmowy w Islamabadzie zakończą się sukcesem" - przekazał premier Pakistanu Shehbaz Sharif.

Cieśnina Ormuz wciąż zamknięta. Co dalej z rozejmem USA - Iran?

Po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA a Iranem szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapowiedział, że ruch przez cieśninę Ormuz będzie odbywał się "w koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

ZOBACZ: Iran grozi zniszczeniem statków. Mimo rozejmu z USA cieśnina Ormuz nadal zamknięta

Z kolei anonimowy przedstawiciel władz Iranu powiedział w rozmowie z Reutersem, że otwarcie cieśniny jest możliwe w czwartek lub piątek, ale w ograniczonym zakresie i na warunkach Teheranu.

