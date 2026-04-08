Niemal każdego dnia do mediów trafiają komunikaty Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w których podawane są informacje o skutecznych ostrzałach rosyjskiej infrastruktury krytycznej i wojskowej.

Analitycy amerykańskiego think-tanku Instytut Studiów nad Wojną zwracają uwagę na coraz większą łatwość uderzeń, ze względu na ograniczenia Rosjan w systemach obronnych.

Kreml podjął niedawno, wyraźnie spóźnioną, decyzję pozwalającą prywatnym przedsiębiorstwom na opracowywanie własnych, niedrogich technologii walki z dronami.

"Długofalowa kampania uderzeniowa Ukrainy najprawdopodobniej zmusi siły rosyjskie do skierowania cennych zasobów i siły roboczej na obronę przeciwlotniczą, odwracając ich uwagę od działań przeciwko samej Ukrainie" - czytamy w raporcie.

Wojna na Ukrainie. Ekspert o strategii wojskowej Kijowa

O szczegółach działań podjętych przez ukraińską armię mówił na antenie Radia NV ekspert Denis Popowicz.

- Dlaczego są wyczerpani i brakuje im amunicji? Oprócz niszczenia systemów obrony powietrznej, aktywnie atakowaliśmy terytorium Federacji Rosyjskiej i fabryki produkujące rakiety - stwierdził.

Ukraiński analityk wojskowy zwrócił uwagę, że obecnie Rosjanie zmuszeni są do relokacji środków obrony powietrznej ze swoich głębokich zapleczy. Prowadzi to do tego, że odległe regiony pozostają bez ochrony przed atakami.

- Kiedy atakujemy okupowany Krym, likwidujemy tam obronę przeciwlotniczą, otwieramy drogę do południowych terytoriów Federacji Rosyjskiej. Proszę bardzo Noworosyjsk, Kraj Krasnodarski. Wszystko jest ze sobą powiązane. To wszystko prowadzi do tego, że rosyjski potencjał militarny jest wyczerpywany. A w szczególności znajduje to odzwierciedlenie w ich zdolnościach obrony przeciwlotniczej - wyjaśnił Popowicz.

