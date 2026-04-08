Polskie Ministerstw Spraw Zagranicznych opublikowało oficjalny komunikat odnoszący się do ogłoszonego kilka godzin wcześniej przez Donalda Trumpa zawieszenia broni pomiędzy USA i Iranem.

Amerykański przywódca w nocy stwierdził, że zgadza się na dwutygodniowe wstrzymanie ataków, jeśli Teheran odblokuje przepływ przez cieśninę Ormuz.

"Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że rozwiązywanie konfliktów na świecie powinno odbywać się zgodnie z zasadami i z poszanowaniem obowiązującego prawa międzynarodowego, zwłaszcza Karty Narodów Zjednoczonych" - napisano w komunikacie polskiego resortu dyplomacji.

"Z zadowoleniem przyjmujemy więc zawieszenie broni między Iranem a USA. Dziękujemy Pakistanowi i innym zaangażowanym mediatorom za ich dyplomatyczne wysiłki" - dodano.

Zawieszenie broni w Iranie. Polskie MSZ zwraca uwagę na Iran

Pomimo ogłoszonego przez Trumpa zawieszenia broni, Izrael nadal prowadzi działania wojenne przeciwko Libanowi. Jak tłumaczy Tel Awiw ataki skierowane są przeciwko proirańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollah.

Na ostrzały irańskiej armii zwrócono uwagę także w komunikacie polskiego MSZ.

"Porozumienie powinno obejmować także stabilizację i gwarancje integralności terytorialnej Libanu, jako jednego z warunków osiągniecia pokoju na Bliskim Wschodzie. Zdecydowanie zachęcamy Izrael do przyjęcia apelu władz libańskich o przeprowadzenie bezpośrednich negocjacji zmierzających do zakończenia konfliktu" - czytamy.

Jednocześnie wyrażono także zadowolenie, że poprawa sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii i innych surowców, a także "stworzy warunki inwestycyjne dla odbudowy zniszczeń i wzrostu gospodarczego".

"Do budowy architektury bezpieczeństwa w regionie, odpornej na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, konieczne będzie także trwałe, dyplomatyczne rozwiązanie kwestii irańskiego programu nuklearnego, balistycznego oraz zaprzestanie wspierania przez Iran destabilizujących region organizacji terrorystycznych" - podsumowano.

