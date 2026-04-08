Pierwsze takie zdjęcia w historii ludzkości. Astronauci z Artemis II zachwycili

Zdjęcia opublikowane przez NASA zostały wykonane w poniedziałek, podczas okrążenia Księżyca, w trakcie którego astronauci obserwowali jego niewidoczną z Ziemi stronę.

"Pierwsze zdjęcia przelotu Księżyca wykonane przez astronautów misji Artemis II NASA podczas historycznego lotu testowego ukazują obszary, których nie widział żaden człowiek, w tym rzadkie zaćmienie Słońca w kosmosie" - podała NASA.

Zdjęcia z Artemis II. Pierwsze takie fotografie w historii

Amerykańska agencja kosmiczna przekazała, że załodze udało się udokumentować znajdujące się na niewidocznej z ziemi stronie Księżyca kratery, ślady po dawnych rzekach lawy i pęknięcia powierzchni, co przyczyni się do postępów w badaniach geologicznej ewolucji satelity.

"Monitorowali różnice w kolorze, jasności i teksturze terenu, obserwowali wschód i zachód Ziemi oraz uchwycili koronę słoneczną podczas zaćmienia Słońca. Załoga zgłosiła również sześć błysków uderzeniowych meteoroidów na zaciemnionej powierzchni Księżyca" - podała NASA.

Zdjęcia nie tylko są piękne, ale mają ogromną wartość badawczą. Według agencji fotografie o tak wysokiej rozdzielczości pozwolą na lepsze zrozumienie struktury geologicznej Księżyca przed zbudowaniem tam bazy, z której docelowo ludzkość ma wyruszyć na Marsa.

Zaćmienie Słońca w kosmosie. "Historyczny lot"

We wtorek podczas okrążania Księżyca członkowie załogi Oriona - Amerykanie Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch i Kanadyjczyk Jeremy Hansen - pobili rekord oddalenia od Ziemi, znajdując się od niej w odległości 406 771 km.

Misja Artemis II ma wrócić na Ziemię w sobotę po godz. 05.00 czasu polskiego. NASA będzie relacjonowała lądowanie w San Diego w internecie.

"Jako część Złotej Ery innowacji i eksploracji NASA będzie wysyłać astronautów programu Artemis na coraz trudniejsze misje, których celem będzie badanie Księżyca, dokonywania odkryć naukowych, uzyskania korzyści gospodarczych oraz przygotowania gruntu pod pierwsze załogowe misje na Marsa" - podała agencja.



