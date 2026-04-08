Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny".

"Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia" - poinformował Trump.

Zawieszenie broni w Iranie. Papież pochwalił ruch USA

Papież powiedział w środę rano, zwracając się do tysięcy uczestników audiencji na Placu Świętego Piotra: Po ostatnich godzinach wielkiego napięcia dla Bliskiego Wschodu i dla całego świata przyjmuję z zadowoleniem i jako znak żywej nadziei ogłoszenie natychmiastowego dwutygodniowego rozejmu.

Po tych słowach na placu rozległy się długie brawa.

Leon XIV dodał: Tylko poprzez powrót do negocjacji można osiągnąć zakończenie wojny. Wzywam, by w tym czasie delikatnej pracy dyplomatycznej towarzyszyć modlitwą, wyrażając pragnienie, by gotowość do dialogu mogła stać się narzędziem rozwiązania innych sytuacji konfliktowych na świecie.

ZOBACZ: Przełom w wojnie na Bliskim Wschodzie. USA i Iran ogłosiły zawieszenie broni

Papież zaprosił następnie wszystkich, by dołączyli do niego podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju na świecie, które odbędzie się w sobotę w Watykanie.

Tematem papieskiej katechezy była konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II "Lumen gentium" ("Światło narodów") na temat natury i misji Kościoła.

"Smutna rzeczywistość w grzechu". Papież zwrócił się do Polaków

Leon XIV mówił o powołaniu wszystkich wiernych do świętości. Podkreślił: Nie jest to przywilej dla nielicznych, lecz dar, który zobowiązuje każdego ochrzczonego do dążenia do doskonałości miłości, czyli do pełni miłości wobec Boga i bliźniego.

Papież zaznaczył: Smutna rzeczywistość grzechu w Kościele, czyli w każdym z nas, wzywa każdego do poważnej przemiany życia, powierzając się Panu, który odnawia nas w miłości. To właśnie ta nieskończona łaska, która uświęca Kościół, powierza nam misję do wypełniania dzień po dniu: misję naszego nawrócenia. Dlatego świętość nie ma jedynie charakteru praktycznego, jak gdyby można ją było sprowadzić do etycznego wysiłku, choćby największego, lecz dotyczy samej istoty życia chrześcijańskiego; osobistego i wspólnotowego.

ZOBACZ: Trump zagroził Iranowi. Na jego słowa zareagował papież Leon XIV

Zwracając się do Polaków, papież powiedział: - Zmartwychwstały Chrystus przynosi radość i nadzieję każdemu człowiekowi. Niech jego zwycięstwo nad złem i śmiercią dodaje odwagi, zwłaszcza młodym, do wiernego kierowania się radami ewangelicznymi, szczególnie na drodze powołania do różnych form życia konsekrowanego.

