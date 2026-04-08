"Opowieści Johna ukształtowały się z przekonania, że ​​heroizm przybiera różne formy. Zainspirowani częściowo jego własnymi dziećmi bohaterowie - wytrwali i często niedoceniani - zachęcali młodych czytelników do dostrzegania siły w umiejętnościach, kreatywności i wytrwałości" - przekazało wydawnictwo.

John Flanagan pracę nad "Zwiadowcami" rozpoczął w latach '90, jednak pierwsza książka z serii trafiła na półki w 2004 r. Przez dwie dekady Flanagan wydał w głównej serii "Zwiadowców" i kontynuacji "Królewski zwiadowca" 18 pozycji i dwa prequele.



Ponadto od 2011 do 2022 r. pisarz wydał 9 książek z serii "Drużyna" i napisał kilka powieści dla dorosłych.

John Flanagan nie żyje. Autor "Zwiadowców" miał 81 lat

Australijczyk zaczął pisać około pięćdziesiątki. Z początku tworzył krótkie opowiadania dla swojego dwunastoletniego syna, by zachęcić go do czytania.



"Jego twórczość wywarła trwały wpływ na całe pokolenie czytelników, a wydawnictwo Penguin Young Readers jest wdzięczne za możliwość i zaszczyt współpracy z nim przez ponad dwadzieścia lat" - podał wydawca.



"Był mistrzem w budowaniu świata i budowaniu tempa akcji. Ale to, co czyniło jego książki wyjątkowymi, to serce i humor jego bohaterów" - przekazał Jen Loja prezes Penguin Young Readers.



W ciągu dwudziestu lat kariery pisarskiej zdobył wiele nagród, w tym nagrodę Australijskiego Związku Wydawców, i regularnie trafiał na listę bestsellerów "The New York Times".

John Flanagan zmarł 7 lutego w wieku 81 lat z powodu choroby nowotworowej.

