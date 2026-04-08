Napięcia, chaos i kurierzy. Media o ostatnich godzinach negocjacji USA - Iran
Tajne kontakty, naciski i chaotyczne negocjacje - tak wyglądać miały ostatnie godziny, które finalnie doprowadziły do zawarcia dwutygodniowego rozejmu pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Według medialnych doniesień, najważniejszą rolę w dojściu do porozumienia odegrał Modżtaba Chamenei.
O kulisach negocjacji pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem piszą dziennikarze portalu Axios, powołując się na źródła bliskie sprawie.
Jak stwierdzono, w ostatnich godzinach "toczyła się skomplikowana gra dyplomatyczna", która ostatecznie doprowadziła do ogłoszenia rozejmu. Kluczową rolę w procesie miał mieć Najwyższy Przywódca Iranu. Modżtaba Chamenei po raz pierwszy od początku wojny dał swoim współpracownikom sygnał o możliwości podjęciu kroków w stronę porozumienia z Waszyngtonem.
Zawieszenie broni w Iranie. Źródła o "chaotycznej atmosferze" w trakcie negocjacji
Według informatorów Axios, pomimo gróźb Donalda Trumpa o "zniszczeniu cywilizacji" dyplomaci z obydwu krajów wprowadziły intensywne rozmowy.
Negocjacje miały toczyć się "w napiętej i chaotycznej atmosferze, z ostrą krytyką amerykańskich propozycji". W trakcie rozmów wielokrotnie dochodziło do zmian w dokumentach, które ostatecznie zaakceptowano.
Ważny udział w rozmowach mieli odegrać przedstawiciele Pakistanu, o czym pisał sam Donald Trump, ale także dyplomaci z Egiptu i Turcji.
Przełomowa była jednak zgoda ze strony Chameneiego, który działał z "najwyższą ostrożnością". Komunikacja pomiędzy nim, a Białym Domem odbywała się za pośrednictwem kurierów, którzy przekazywali sobie wzajemnie krótkie notatki.
"Gdyby nie jego zielone światło, do transakcji by nie doszło" - twierdzi źródło.
Jak podkreślono, po wielu godzinach, samo zaakceptowanie gotowego już planu nastąpiło wyjątkowo szybko. Po tym, gdy prezydent USA zaakceptował ostateczny dokument, w ciągu 15 minut, amerykańskie wojska otrzymały rozkaz wycofania się.
Niedługo później Iran potwierdził gotowość do przestrzegania porozumienia i otwarcia cieśniny Ormuz.
