"Jedno z kluczowych stanowisk dla bezpieczeństwa Polski". Szef MON ogłosił nominację

"To niezwykle odpowiedzialna misja, mająca istotne znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski oraz rozwijania współpracy międzynarodowej" - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, przekazując informację o mianowaniu generała broni Piotra Błazeusza.

Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił nominację gen. Piotra Błazeusza

Minister obrony narodowej wskazał, że generał Piotr Błazeusz został mianowany na "jedno z kluczowych stanowisk dla bezpieczeństwa Polski". Funkcję polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i UE obejmie w sierpniu.

"Panie Generale, życzę powodzenia oraz wielu sukcesów w realizacji powierzonych zadań" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej stanowisko, na które mianowano gen. Błazeusza, sprawował gen. Sławomir Wojciechowski.

Dziś wręczyłem akt mianowania na jedno z kluczowych stanowisk dla bezpieczeństwa Polski. W sierpniu generał broni Piotr Błazeusz obejmie funkcję Polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. To niezwykle odpowiedzialna misja, mająca… pic.twitter.com/rio5BdGqPw — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) April 7, 2026

Gratulacje mianowanemu generałowi złożył również Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Maciej Klisz. "Funkcja ta ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania stanowiska Polski oraz wzmacniania współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że Pan Generał będzie godnie reprezentował Siły Zbrojne RP, przyczyniając się do dalszego wzmacniania bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu" - napisał na platformie X gen. Klisz.

Kim jest gen. broni Piotr Błazeusz? Na liście odznaczeń srebrny Krzyż Zasługi

Generał broni Piotr Błazeusz to jeden z najbardziej doświadczonych polskich generałów, były zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i były dowódca Eurokorpusu.

Służbę wojskową rozpoczął w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie był promowany do stopnia podporucznika w 1994 roku. Następnie pełnił służbę m.in. jako specjalista do spraw NATO w sekretariacie sekretarza stanu MON. Był również zastępcą attaché obrony w Waszyngtonie.

Wśród odznaczeń gen. Błazeusza znalazły się m.in. srebrny Krzyż Zasługi, Wojskowy Krzyż Zasługi, Medal za chwalebną służbę NATO, Gwiazda Afganistanu, amerykańska Brązowa Gwiazda (US Bronze Star) oraz afgański Medal za służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności Afganistanu.

