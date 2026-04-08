"Jedna rzecz jest absolutnie pewna". Tusk o zawieszeniu broni

Premier zabrał przed posiedzeniem rządu głos w sprawie zawieszenia broni, które w środę ustaliły Stany Zjednoczone oraz Iran.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego wstrzymania wymiany ognia pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Teheran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

Donald Tusk o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie

- Wszystko można powiedzieć, tylko nie to, że sytuacja jest na pewno ustabilizowana na trwałe. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, działania i słowa polityków zaangażowanych w ten konflikt, ja z dużą ostrożnością patrzę na tę perspektywę kilku tygodni - powiedział Donald Tusk.

Premier podkreślił, "jak ważne było, że Polska i polski rząd w sposób bardzo odpowiedzialny i wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o wypowiedzi i przede wszystkim decyzje, traktował wszystkie zachęty czy sugestie o tym, aby zaangażować bezpośrednio państwo polskie w konflikt na Bliskim Wschodzie"

- Dziękuję, że przynajmniej tu w tym gronie nie mieliśmy od początku wątpliwości, jak należy postępować - dodał.

Premier o porozumieniu Iranu i USA. "Pozytywny skutek na polskich stacjach paliw"

Szef rządu dodał również, że osiągnięte na Bliskim Wschodzie porozumienie będzie miało bezpośrednie konsekwencje w kwestii cen paliw. - Możemy się spodziewać, że jeszcze w tym tygodniu myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia, na polskich stacjach paliw - oświadczył.

- Chcę powiedzieć, że kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków, my nie zamierzamy w związku z zawieszeniem walk na Bliskim Wschodzie rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo będziemy dmuchać na zimne - mówił premier o stworzonym przez rząd pakiecie "Ceny Paliwa Niżej".

Jak mówił Tusk, "to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy". - Ciesząc się z tego przerwania ognia i pozytywnych jak na razie efektów negocjacji, będziemy naprawdę bardzo ostrożni, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia - dodał szef rządu.

