Iran grozi zniszczeniem statków. Mimo rozejmu z USA cieśnina Ormuz nadal zamknięta

Iran grozi zniszczeniem statków w cieśninie Ormuz, które bez zgody Teheranu spróbują ją przepłynąć. Według Reutersa, szlak pozostaje zamknięty, mimo zapowiedzi otwarcia go po zawieszeniu broni z USA. Anonimowy przedstawiciel władz Iranu przekazał, że otwarcie szlaku jest możliwe jeszcze w tym tygodniu, ale w ograniczonym zakresie i na warunkach Teheranu.

Fragment mapy Bliskiego Wschodu z zaznaczoną Cieśniną Ormuz, obok zdjęcie Donalda Trumpa.
Choć ogłoszono zawieszenie broni między USA a Iranem, to cieśnina Ormuz pozostaje nadal zamknięta

Irańska marynarka wojenna nadal grozi zniszczeniem statków próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz bez zgody Teheranu - przekazała agencja Reutera.

 

"Każdy statek próbujący wpłynąć do morza zostanie namierzony i zniszczony" - głosi komunikat irańskiej marynarki.

 

Powołując się na źródła żeglugowe agencja poinformowała, że kilka statków w Zatoce Perskiej otrzymało wiadomość od marynarki wojennej Iranu, że cieśnina Ormuz jest nadal zamknięta.

Cieśnina Ormuz wciąż zamknięta. Co dalej z rozejmem USA - Iran?

Po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA a Iranem szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapowiedział, że ruch przez cieśninę będzie odbywał się "w koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

 

Z kolei anonimowy przedstawiciel władz Iranu powiedział w rozmowie z Reutersem, że otwarcie cieśniny Ormuz jest możliwe w czwartek lub piątek, ale w ograniczonym zakresie i na warunkach Teheranu.

 

USA i Iran zgodziły się w nocy z wtorku na środę na dwutygodniowe zawieszenie broni. Częścią postanowień dotyczących rozejmu, osiągniętego za pośrednictwem Pakistanu, jest ponowne otwarcie przez Teheran cieśniny Ormuz.

 

Przed 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna Izraela i USA z Iranem, przez cieśninę Ormuz transportowana była około jedna piąta światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego

 

Michał Blus / polsatnews.pl
