Premier Grecji Kyriakos Micotakis przekazał w środę, że wraz z początkiem stycznia 2027 roku jego kraj zamierza zakazać dzieciom poniżej 15. roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Rozwiązanie to - jak wskazała agencja Reutera - ma pozytywnie wpłynąć na zdrowie najmłodszych, sprawiając, że nie będą oni mieli problemów ze snem oraz skupieniem. Nie będą oni także zmagać się z uzależnieniem od ekranów.

Micotakis podkreślił, że za wdrożenie w życie nowych przepisów będą odpowiadały same platformy społecznościowe, które będą musiały dopilnować, by z ich usług faktycznie nie korzystały dzieci poniżej 15. roku życia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku na platformy może zostać nałożona kara grzywny.

ZOBACZ: Weta prezydenta ws. kryptowalut. Rządzący mają nowy plan

Grecki premier zadeklarował, że rozmawiał z wieloma rodzicami, którzy zgłaszali, że ich dzieci, które spędzają mnóstwo godzin przez telefonem, mają problemy ze snem oraz łatwo wpadają w stany lękowe. Według opublikowanego w lutym badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez sondażownię ALCO, około 80 proc. respondentów popierało wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodszych.

Konserwatywny rząd Micotakisa wprowadził już zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, a także stworzył platformy kontroli rodzicielskiej, mające na celu ograniczanie czasu spędzanego przez nastolatków przed ekranem.

Przy tej okazji Micotakis wezwał całą Unię Europejską do zabronienia dzieciom korzystania z mediów społecznościowych. - Grecja będzie jednym z pierwszych krajów, które podejmą taką inicjatywę - mówił, dodając, że "jest pewien", że w podobny sposób niebawem postąpią inne państwa. - Naszym celem jest popchnięcie Unii Europejskiej w tym kierunku - stwierdził.

Grecki premier wysłał list do Ursuli von der Leyen z konkretnymi propozycjami jednolitych europejskich ram, które uzupełnią i wzmocnią niezbędne krajowe inicjatywy na rzecz ochrony nieletnich. Zaproponował on ustanowienie ustanowienie dla całej Unii Europejskiej "cyfrowego wieku pełnoletności", przypadającego na 15. rok życia. Wezwał on także do wdrożenia regularnej weryfikacji wieku na wszystkich platformach społecznościowych oraz ustanowienie zharmonizowanego systemu kar.

ZOBACZ: Pierwsze takie zdjęcia w historii ludzkości. Astronauci z Artemis II zachwycili

Jak argumentował w liście, wdrożenie rozwiązań na poziomie krajowym nie jest wystarczające, aby uchronić najmłodszych przed uzależnieniem od internetu. "Wiem, że podzielamy pogląd, że Europa musi mądrze wybierać swoje priorytety regulacyjne. Jestem przekonany, że jest to bitwa, którą warto stoczyć z determinacją" - napisał.

Grecja idzie w ślady Australii. Będzie zakaz mediów społecznościowych dla najmłodszych

W 2025 r. Australia, jako pierwszy kraj na świecie, zablokowała dostęp do serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Jak zaznaczyła agencja Reutera, Meta, Snapchat i TikTok uważają, że wprowadzony zakaz nie ochroni młodych ludzi. Mimo to giganci technologiczni zobowiązali się do jego przestrzegania.

ZOBACZ: Polska rakieta Perun szykowana do lotu. W tym roku trzy próby

W Europie kilka innych państw, w tym Francja i Hiszpania, zadeklarowało, że pracuje nad podobnymi zakazami. Wprowadzenie podobnego zakazu rozważa również Polska.

