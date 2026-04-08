Duże zakupy rządu Orbana w USA. Dotyczą m.in. systemów HIMARS i ropy naftowej
Węgry planują kupno systemów HIMARS od USA o wartości 700 mln dolarów - przekazał Biały Dom. Przekazano także, że węgierska firma MOL Group nabyła ropę naftową o wartości 500 mln dolarów od amerykańskich firm. Informacje te ogłoszono po wizycie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Węgrzech. Polityk wyraził poparcie dla ubiegającego się o reelekcję premiera Viktora Orbana.
Węgry ogłosiły plany zakupu amerykańskich systemów HIMARS o wartości 700 milionów dolarów - poinformował w środę Biały Dom.
Ponadto przekazano, że węgierska firma energetyczna MOL Group zakupiła ropę naftową o wartości 500 milionów dolarów od firm amerykańskich.
Waszyngtońska administracja dodała także, że "Węgry torują sobie drogę do realizacji zakupu i budowy 10 amerykańskich reaktorów SMR" (mały reaktor modułowy - przy. red.)
Ogłoszenia te pojawiły się po wizycie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Węgrzech. Polityk przybył we wtorek do Budapesztu, gdzie udzielił poparcia ubiegającemu się o reelekcję premierowi Orbanowi.
Olbrzymie zakupy Orbana w USA. Chodzi o systemy HIMARS i ropę naftową
We wtorek Vance wziął udział we wspólnej z premierem Węgier konferencji prasowej, a następnie wygłosił przemówienie na wiecu jego zwolenników, zorganizowanym w centrum węgierskiej stolicy.
- Przyjaciele, idźcie w niedzielę na wybory i stańcie u boku Orbana, tak jak on stoi u waszego - przekazał polityk. Wcześniej tego dnia oskarżył "brukselskich biurokratów" o ingerencję w wybory.
Węgrzy wybiorą w niedzielę 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w okręgach jednomandatowych, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.
