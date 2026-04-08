Węgry ogłosiły plany zakupu amerykańskich systemów HIMARS o wartości 700 milionów dolarów - poinformował w środę Biały Dom.

Ponadto przekazano, że węgierska firma energetyczna MOL Group zakupiła ropę naftową o wartości 500 milionów dolarów od firm amerykańskich.

Waszyngtońska administracja dodała także, że "Węgry torują sobie drogę do realizacji zakupu i budowy 10 amerykańskich reaktorów SMR" (mały reaktor modułowy - przy. red.)

Ogłoszenia te pojawiły się po wizycie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Węgrzech. Polityk przybył we wtorek do Budapesztu, gdzie udzielił poparcia ubiegającemu się o reelekcję premierowi Orbanowi.

Olbrzymie zakupy Orbana w USA. Chodzi o systemy HIMARS i ropę naftową

We wtorek Vance wziął udział we wspólnej z premierem Węgier konferencji prasowej, a następnie wygłosił przemówienie na wiecu jego zwolenników, zorganizowanym w centrum węgierskiej stolicy.

- Przyjaciele, idźcie w niedzielę na wybory i stańcie u boku Orbana, tak jak on stoi u waszego - przekazał polityk. Wcześniej tego dnia oskarżył "brukselskich biurokratów" o ingerencję w wybory.

Węgrzy wybiorą w niedzielę 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w okręgach jednomandatowych, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

