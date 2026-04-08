Donald Trump podał pierwsze szczegóły porozumienia. "Iran może rozpocząć proces odbudowy"

Po ogłoszeniu 14-dniowego zawieszenia broni zarówno USA, jak i Iran świętują zwycięstwo w trwającej od końca lutego wojnie. W piątek w Islamabadzie delegacje spotkają się, by podjąć negocjacje nad trwałym porozumieniem pokojowym.



- Mamy transakcję składającą się z 15 punktów, z których większość została już uzgodniona. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, czy do tego dojdzie - powiedział prezydent USA w rozmowie z AFP.

Według Donalda Trumpa udział w nakłonieniu Iranu do zawieszenia broni miały Chiny. Prezydent USA zapewnił także, że należące do Iranu zapasy uranu będą "doskonale zaopiekowane" na czas zawieszeniu broni, co dla USA było warunkiem niezbędnym do zawarcia porozumienia.

15-punktowe porozumienie USA-Iran. Donald Trump zdradził pierwsze szczegóły

We wpisie opublikowanym w Truth Social Donald Trump zapowiedział, że USA w najbliższych dniach pozostaną zaangażowane na Bliskim Wschodzie. Wojsko ma m.in. pomóc w rozładowaniu ruchu zatamowanego w okolicach cieśniny Ormuz.

"Wielki dzień dla pokoju na świecie! Iran chce, żeby tak się stało, ma już dość! Podobnie jak wszyscy inni! Stany Zjednoczone Ameryki pomogą w rozwiązaniu problemu wzmożonego ruchu w Cieśninie Ormuz. Będzie wiele pozytywnych działań!" - przekazał Donald Trump.



Prezydent USA zapowiedział także, że Iran może oczekiwać dostaw, które pomogą przywrócić stabilność sytuacji w regionie.



"Iran może rozpocząć proces odbudowy. Będziemy dostarczać wszelkiego rodzaju zapasy i po prostu 'kręcić się w pobliżu', aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem" - przekazał prezydent USA.

