Cła i usunięcie "nuklearnego pyłu". Nowe zapowiedzi Trumpa ws. Iranu

"Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem, który, jak ustalono, przeszedł przez bardzo owocną zmianę reżimu!" - napisał prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do zawartego w środę zawieszenia broni.

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Donald Trump: Owocna zmiana reżimu

Prezydent Stanów Zjednoczonych poruszył w zamieszczonym wpisie kwestię zasobów nuklearnych Iranu. Jak zapowiedział, "nie będzie wzbogacania uranu, a Stany Zjednoczone, współpracując z Iranem, wykopią i usuną cały głęboko zakopany (B-2 bombowców) nuklearny 'pył'".

ZOBACZ: Przełom w wojnie na Bliskim Wschodzie. USA i Iran ogłosiły zawieszenie broni

Trump przekazał, że USA prowadziły i wciąż prowadzą w tej kwestii "bardzo rygorystyczny nadzór satelitarny (Space Force!)". Dodał, że nic nie zostało zmienione od daty ataku.

Donald Trump: Będziemy rozmawiać z Iranem o zniesieniu taryf i sankcji

"Rozmawiamy i będziemy rozmawiać z Iranem o zniesieniu taryf i sankcji. Wiele z tych 15 punktów zostało już uzgodnionych. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie" - napisał na końcu zamieszczonego wpisu. Kilka minut później na koncie polityka pojawił się kolejny wpis dotyczący Iranu.

ZOBACZ: "Chwila wytchnienia", "Nie będę klaskał". Reakcje przywódców na zawieszenie broni

Prezydent USA zapowiedział konsekwencje, które dotkną państwa wspierające Teheran militarnie. "Kraj dostarczający broń wojskową Iranowi zostanie natychmiast objęty cłami na wszelkie towary sprzedane Stanom Zjednoczonym Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 50 proc. Nie będzie żadnych wyjątków ani odstępstw!".

Bliski Wschód. USA i Iran ogłosiły zawieszenie broni

Donald Trump ogłosił w środę, że zaakceptuje pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Irańskie władze zapowiedziały, że pozwolą na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

ZOBACZ: Papież zabrał głos w sprawie zawieszenia broni. Na placu rozległy się długie brawa

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła, że ogłoszony rozejm to "zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, które stało się możliwe dzięki prezydentowi Donaldowi Trumpowi i naszemu niezwykłemu wojsku". Wskazała też, że przywódca USA od początku szacował, że wojna potrwa 4–6 tygodni, a główne cele militarne zostały osiągnięte w ciągu 38 dni.

