Mężczyzna podjął decyzję o zgłoszeniu się na komisariat po tym, jak zdał sobie sprawę z tego, że służby próbują ustalić jego tożsamość. Zaledwie kilka godzin wcześniej elbląscy strażacy miejscy zaapelowali do mieszkańców o pomoc w identyfikacji człowieka, który w nocy z niedzielę na poniedziałek, chwilę po północy, "celowo próbował doprowadzić do wypadku" na ul. Browarnej, rozkładając na drodze opony.

Jak czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, w chwili popełnienia niebezpiecznego czynu mężczyzna miał znajdować się pod wpływem alkoholu. Na szczęście jego zachowanie nie doprowadziło do wypadku drogowego lub kolizji.

Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 500 zł za zanieczyszczenie miejsca publicznego.

Wcześniejszy komunikat o jego nieodpowiedzialnym zachowaniu ukazał się we wtorek po godz. 11:00. Wówczas Straż Miejska w Elblągu wskazała, że w nocy z niedzielę na poniedziałek, chwilę po północy, ktoś wysiadł z białego samochodu marki Audi i przystąpił do rozkładania opon, tworząc - w ocenie służb - "śmiertelną pułapkę dla niczego nieświadomych kierowców". Jak podkreśliła straż miejska, zachowanie tego człowieka nie było przypadkowe.

"Najbardziej przerażające jest to, że gdy inni kierujący usuwali przeszkody z jezdni, on wracał i ponownie ustawiał opony na drodze - jakby czekał, aż dojdzie do tragedii" - wskazano we wtorkowym komunikacie, dodając, że "to zachowanie mogło doprowadzić do poważnego wypadku, a nawet śmierci niewinnych ludzi".

