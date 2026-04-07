Ponadto w woj. zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim obowiązują alerty hydrologiczne I stopnia.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne I stopnia

Alerty przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać we wtorek po południu i obejmą województwo lubelskie oraz podlaskie, a także w części woj.: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Na tych obszarach średnia prędkość wiatru może wynieść od 55 do 70 km/h, a w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do godz. 19 we wtorek.

Do godz. 7.30 we wtorek w mocy pozostają również wydane w poniedziałek ostrzeżenia przed przymrozkami. Na niektórych terenach województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około minus 2 st. C, a przy gruncie do minus 4 st. C.

Z kolei do południa we wtorek ważne pozostają ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Zostały one wydane dla zlewni na obszarze woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wiatr sztormowy nad Bałtykiem. "Możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych"

W związku z prognozowanym wiatrem sztormowym z sektora zachodniego, wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach Instytut przewiduje wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

