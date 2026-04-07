We wtorek agencja Bloomberga przekazała swoje doniesienia, powołując się na rządową transkrypcję rozmowy telefonicznej Viktora Orbana i Władimira Putina.

Do tej informacji premier Donald Tusk odniósł się we wpisie w mediach społecznościowych.

Tusk do Nawrockiego i Kaczyńskiego: W tym też popieracie Orbana?

"Orban zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii" - napisał Tusk. Szef rządu skierował w tym kontekście pytanie do prezydenta i prezesa PiS: "W tym też popieracie Orbana?".

ZOBACZ: Wyjazd na Węgry nie wyszedł mu na dobre? Badani wprost o Nawrockim i Orbanie

Premier Węgier powiedział Putinowi, że jest gotów pomóc rosyjskiemu przywódcy "w każdej sprawie", w tym w zakończeniu wojny w Ukrainie, poprzez organizację szczytu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.

"Nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób" – powiedział Orban. "W każdej sprawie, w której mogę pomóc, jestem do twojej dyspozycji" - powiedział Orban, cytowany przez Bloomberga.

Jak podał Bloomberg, politycy spędzili znaczną część rozmowy wyrażając uznanie dla siebie nawzajem, a także dla prezydenta USA Donalda Trumpa. Obaj rozmawiali z nim dzień wcześniej o potencjalnym spotkaniu w Budapeszcie, który ostatecznie się nie odbyło. Władimir Putin powiedział, że Węgry to jeden z niewielu, a "być może jedyny" kraj europejski, który był akceptowalnym miejscem na spotkanie przywódców USA i Rosji. Dodał, że zgadza się z oceną Trumpa, że jest to odpowiednia lokalizacja, ponieważ Orban jest przyjacielem ich obu.

Rozmowy Orbana z Putinem. Padły słowa o przyjaciołach

"Im więcej przyjaciół zdobędziemy, tym większe będziemy mieli możliwości przeciwstawienia się naszym przeciwnikom" – powiedział Orban Putinowi. "Niezrozumiałe jest dla nas, że takie wyważone, umiarkowane stanowisko generuje jedynie kontrargumenty" – powiedział z kolei Putin, odnosząc się do stosunku Budapesztu do rozpętanej przez Moskwę wojny w Ukrainie.

ZOBACZ: Vance na Węgrzech o "ingerencji" w wybory. "Godna pożałowania"

Orban i Putin rozmawiali telefonicznie jeszcze 3 marca. Rosyjski przywódca pochwalił wówczas Węgry za "pryncypialne stanowisko" wobec Ukrainy.

Pod koniec marca portale śledcze VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK) opublikowały zapisy rozmów ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz: szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem. Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję. Na zakończenie rozmowy z Ławrowem Szijjarto zapewnił go, że "zawsze jest do dyspozycji" Rosji.

W niedzielę 12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. W większości niezależnych sondaży partię Fidesz Orbana wyprzedza opozycyjna TISZA. Badania opinii ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni