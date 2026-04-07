Agencja Bloomberga przekazała, że premier Węgier Viktor Orban zapewnił w październiku Władimira Putina, że jest "do jego dyspozycji w każdej sprawie". Agencja powołała się na rządową transkrypcję rozmowy telefonicznej obu przywódców.

"Orban zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii. W tym też popieracie Orbana?" - skomentował te doniesienia premier Donald Tusk, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Orban komentuje wpis Tuska. "To prawda"

Na wpis szefa polskiego rządu odpisał sam zainteresowany.

"Drogi Donaldzie, To prawda. Rozmawiałem z prezydentem Putinem o zakończeniu wojny i zorganizowaniu szczytu pokojowego USA-Rosja w Budapeszcie. Co Ty zrobiłeś dla pokoju?" - napisał Viktor Orban.

Według Bloomberga Orban powiedział Putinowi, że jest gotów pomóc rosyjskiemu przywódcy "w każdej sprawie", w tym w zakończeniu wojny w Ukrainie, poprzez organizację szczytu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.

- Nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób. W każdej sprawie, w której mogę pomóc, jestem do twojej dyspozycji" - powiedział Orban, cytowany przez Bloomberga.

Politycy spędzili znaczną część rozmowy wyrażając uznanie dla siebie nawzajem, a także dla prezydenta USA Donalda Trumpa. Obaj rozmawiali z nim dzień wcześniej o potencjalnym spotkaniu w Budapeszcie, który ostatecznie się nie odbyło - podał Bloomberg. Jak stwierdził Putin, Węgry to jeden z niewielu, a "być może jedyny" kraj europejski, który był akceptowalnym miejscem na spotkanie przywódców USA i Rosji. Dodał, że zgadza się z oceną Trumpa, że jest to odpowiednia lokalizacja, ponieważ Orban jest przyjacielem ich obu.

Rozmowy Orbana z Putinem ujawnione. "Umiarkowane stanowisko"

- Im więcej przyjaciół zdobędziemy, tym większe będziemy mieli możliwości przeciwstawienia się naszym przeciwnikom – powiedział Orban Putinowi.

- Niezrozumiałe jest dla nas, że takie wyważone, umiarkowane stanowisko generuje jedynie kontrargumenty – stwierdził z kolei Putin, odnosząc się do stosunku Budapesztu do rozpętanej przez Moskwę wojny w Ukrainie.

Orban i Putin rozmawiali telefonicznie jeszcze 3 marca. Rosyjski przywódca pochwalił wówczas Węgry za "pryncypialne stanowisko" wobec Ukrainy.

Pod koniec marca portale śledcze VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK) opublikowały zapisy rozmów ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz: szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem.

Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję. Na zakończenie rozmowy z Ławrowem Szijjarto zapewnił go, że "zawsze jest do dyspozycji" Rosji.

