Jak mówił Leon XIV, ataki na infrastrukturę cywilną stanowią nie tylko pogwałcenie zasad prawa międzynarodowego, ale są także "znakiem nienawiści, podziału i zniszczenia, do jakich zdolny jest człowiek". W oświadczeniu wygłoszonym do dziennikarzy w Castel Gandolfo papież wezwał światowych liderów do powrotu "do stołu rozmów". Obywateli zachęcił z kolei do tego, aby apelowali do swoich przywódców do działania na rzecz pokoju.

Odpowiadając na słowa Donalda Trumpa, który w swoim wtorkowym wpisie na platformie Truth Social zadeklarował, że w nocy z wtorku na środę "cała cywilizacja zginie" i "już nigdy się nie odrodzi", Leon XIV stwierdził, że groźby wobec całego narodu Iranu są niedopuszczalne. Samą wojnę na Bliskim Wschodzie określił natomiast mianem "niesprawiedliwej".

W ostatnich dniach Trump wielokrotnie groził atakiem na irańską infrastrukturę, w tym elektrownie, mosty i instalacje odsalania wody, jeśli reżim w Teheranie nie zawrze akceptowalnego dla USA porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego i nie otworzy cieśniny Ormuz. Ultimatum upływa o godz. 2:00 w środę czasu polskiego.

Ojciec Święty, zapytany o komentarz w sprawie toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie, stwierdził, że chciałby powtórzyć to, co powiedział w niedzielnym orędziu Urbi et Orbi, "prosząc wszystkich ludzi dobrej woli, aby zawsze szukali pokoju, a nie przemocy, aby odrzucili wojnę - zwłaszcza wojnę, którą wielu określa jako niesprawiedliwą, która wciąż się nasila i niczego nie rozwiązuje".

Leon XIV zaznaczył przy tym, że obecnie mamy do czynienia ze światowym kryzysem gospodarczym oraz energetycznym. Jak dodał, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest pełna niestabilności i jedynie prowokuje jeszcze więcej nienawiści na całym świecie. - Dlatego wróćmy do stołu rozmów. Rozmawiajmy. Szukajmy rozwiązań w sposób pokojowy - zaapelował Ojciec Święty.

- Pamiętajmy przede wszystkim o niewinnych: dzieciach, osobach starszych, chorych - o tak wielu ludziach, którzy już stali się lub staną się ofiarami tej trwającej wojny - mówił papież.

Biskup Rzymu ocenił, że ludzie na całym świecie pragną pokoju. - Zachęcałbym obywateli wszystkich zaangażowanych krajów, aby kontaktowali się z władzami, przywódcami politycznymi, parlamentarzystami, prosząc ich i apelując, by działali na rzecz pokoju i odrzucili wojnę - podsumował Leon XIV.

Wojna w Iranie rozpoczęła się 28 lutego od ataków sił Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. Reżim w Teheranie niemal natychmiast odpowiedział atakami odwetowymi oraz zadecydował o blokadzie cieśniny Ormuz, co wywołało globalne niepokoje. Dodatkowo konflikt szybko rozprzestrzenił się na inne kraje w regionie.

