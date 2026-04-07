Tragiczny poranek na kolei we Francji. Jedna osoba zginęła, prawie 30 rannych
Co najmniej jedna osoba zginęła w wypadku na przejeździe kolejowym na północy Francji. Pociąg dużych prędkości TGV zderzył się tam z pojazdem ciężarowym. 27 osób odniosło obrażenia. Osobą, której zgon potwierdzono, jest maszynista składu.
Do wypadku doszło około godz. 7 rano na przejeździe kolejowym w Noeux-les-mines pomiędzy prefekturami Bethune i Lens w departamencie Pas-de-Calais. Jak podaje Reuters, pociąg osobowy zderzył się z ciężarówką należącą do francuskiego wojska i wykoleił się.
Maszynista składu poniósł śmierć na miejscu. Kierowca ciężarówki w ciężkim stanie przewieziony został do szpitala. Oprócz niego obrażenia odniosło również 27 innych osób, które poruszały się pociągiem. W wagonach znajdowało się łącznie ok. 250 pasażerów.
Tragiczny poranek we Francji. Pociąg osobowy zderzył się z ciężarówką
Jak podaje Le Monde, ciężarówka była częścią konwoju wojskowego przewożącego mobilny most. Lokalne władze i SNCF nie podały dotąd dokładnych okoliczności wypadku.
SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany co najmniej do wtorkowego wieczora.
ZOBACZ: Pociąg uderzył w żubry. Zwierzęta nie przeżyły
Minister transportu Philippe Tabarot przekazał na platformie X, że udaje się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem SNCF Jeanem Castexem.
