Izraelska armia w serwisie społecznościowym prowadzonym w języku farski ostrzegła mieszkańców Iranu, by unikali podróży pociągami co najmniej do godz. 21 (godz. 19:30 w Polsce).

"Narażacie swoje życie". Izraelska armia ostrzega

"W trosce o Państwa bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy, by od tej chwili do godziny 21:00 czasu irańskiego powstrzymać się od korzystania z pociągów i podróżowania nimi po Iranie" – zaapelował we wtorek w perskojęzycznym serwisie X rzecznik izraelskiej armii Kamal Penhasi.

ZOBACZ: Nie żyje kluczowy dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji

"Narażacie swoje życie przebywając w pociągach i w pobliżu linii kolejowych" - ostrzegł.

Dzień wcześniej izraelski minister obrony Israel Kac powiedział, że Siły Obronne Izraela otrzymały polecenie "kontynuowania ataków z pełną siłą na infrastrukturę irańskiego reżimu terrorystycznego".

Ultimatum Donalda Trumpa

Prezydent USA Donald Trump postawił władzom Iranu ultimatum. Zażądał, by ponownie otwarto dla żeglugi cieśninę Ormuz i zagroził zbombardowaniem irańskich elektrowni i mostów, jeśli władze nie zrobią tego do wtorku do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w środę w Polsce). Oświadczył, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i zagroził, że może to być noc z wtorku na środę.

Odpowiadając na ultimatum Trumpa władze Iranu zagroziły "niszczycielskim" odwetem, jeśli zostanie zaatakowana cywilna infrastruktura kraju.

ZOBACZ: Trump: Iran można wyeliminować w jedną noc. Wskazał termin

Po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny z Iranem 28 lutego władze w Teheranie zablokowały Ormuz - kluczowy szlak eksportu ropy i gazu z państw Zatoki Perskiej. Iran rozpoczął również ataki na Izrael i cele w krajach Zatoki - zarówno bazy USA jak cywilną infrastrukturę, zwłaszcza petrochemiczną.

Irańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od rozpoczęcia wojny w amerykańsko-izraelskich atakach zginęło co najmniej 2076 osób.

