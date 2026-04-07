Szok w Australii. Bohater narodowy aresztowany, poważne zarzuty

Szok w Australii. Uznawany za bohatera narodowego żołnierz, który był wielokrotnie odznaczany za służbę w Afganistanie, został aresztowany pod zarzutem popełnienia pięciu zbrodni wojennych podczas pełnienia tej misji.

Mężczyzna, którego policja zidentyfikowała jako 47-letniego byłego członka Australijskich Sił Obronnych, a media podały jego nazwisko, Ben Roberts-Smith, został aresztowany na lotnisku w Sydney we wtorek rano i przewieziony do sądu.

 

Zostanie mu postawiony zarzut popełnienia pięciu zbrodni wojennych w związku z zabójstwem pięciu osób w Afganistanie w latach 2009-2012, poinformowała Australijska Policja Federalna. Maksymalna kara za każdy z zarzutów to dożywocie.

 

Roberts-Smith został okrzyknięty bohaterem narodowym po otrzymaniu kilku najwyższych odznaczeń wojskowych, w tym Krzyża Wiktorii, za swoje działania podczas sześciu zmian w Afganistanie w latach 2006–2012.

Seria artykułów w mediach. Runął mit bohatera

Konsekwentnie zaprzeczał zarzutom o popełnienie przestępstw podczas służby, z których niektóre zostały po raz pierwszy ujawnione przez prasę w serii artykułów, począwszy od 2018 roku.

 

Wśród zgłoszonych oskarżeń znalazło się to, że zastrzelił nieuzbrojonego afgańskiego nastolatka i zrzucił skutego kajdankami mężczyznę z klifu, po czym nakazał go zastrzelić.

 

Roberts-Smith bezskutecznie kwestionował te doniesienia w najdroższym w Australii procesie o zniesławienie. Sędzia Sądu Federalnego orzekł w 2023 roku, że gazety udowodniły cztery z sześciu postawionych przez siebie zarzutów o morderstwo. Wniosek o ostateczne odwołanie został oddalony przez Sąd Najwyższy we wrześniu 2025 roku.

 

Raport z 2020 roku zawierał wiarygodne dowody na to, że członkowie australijskiego Pułku Specjalnych Sił Powietrznych (SAS) zabili dziesiątki nieuzbrojonych jeńców podczas długotrwałej wojny w Afganistanie.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
