Akcja gaśnicza w Bydgoszczy. Płonie kilkadziesiąt butli z acetylenem

Rozległy pożar wybuchł w bydgoskiej firmie zajmującej się rozlewaniem gazów technicznych i ich dystrybucją. Do zapłonu i wybuchu miało dojść w trakcie napełniania butli z acetylenem. Ogień rozprzestrzenił się następnie na co najmniej 40 zbiorników, stojących obok w metalowych koszach.

Załoga zakładu została ewakuowananikomu nic się nie stało - przekazała PAP. Jak relacjonował profil Bydgoszcz 998, pożar wybuchł w firmie zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Przedsiębiorstwo zajmuje się rozlewaniem gazów technicznych i ich dystrybucją.

 

ZOBACZ: Pijane pielęgniarki dyżurowały w szpitalu. Interweniowała policja

 

Do zapłonu i wybuchu, a następnie pożaru, doszło w trakcie napełniania butli z acetylenem. Zdaniem PAP ogień rozprzestrzenił się kolejno na co najmniej 40 butli, stojących obok w metalowych koszach. Doniesienia części lokalnych mediów wskazują na to, że pożar się pogłębił i obecnie palić może się nawet 60 zbiorników.

Groźny pożar w Bydgoszczy. Działania strażaków mogą potrwać nawet dobę

Do akcji zadysponowane zostało około 25 zastępów straży pożarnej z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Ochotnicza Straż Pożarna z okolicznego Solca Kujawskiego podkreśliła w wydanym komunikacie, że "ogień objął dużą liczbę butli z acetylenem", co stwarza duże ryzyko wybuchu.

 

 

 

 

Do działań gaśniczych włączono także cysterny z Włocławka i Inowrocławia. Do działań strażaków należy m.in. schładzanie płonących butli z acetylenem. Korzystają oni z hydrantów, które znajdują się w okolicy, a także budują magistrale wodne z pobliskiej rzeki Brdy, tak aby zachować ciągłość procesu chłodzenia. Sytuacja na miejscu jest monitorowana przy użyciu dronów.

 

WIDEO: Prognoza pogody - sobota, 4 kwietnia - rano
Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
