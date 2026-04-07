Załoga zakładu została ewakuowana i nikomu nic się nie stało - przekazała PAP. Jak relacjonował profil Bydgoszcz 998, pożar wybuchł w firmie zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Przedsiębiorstwo zajmuje się rozlewaniem gazów technicznych i ich dystrybucją.

ZOBACZ: Pijane pielęgniarki dyżurowały w szpitalu. Interweniowała policja

Do zapłonu i wybuchu, a następnie pożaru, doszło w trakcie napełniania butli z acetylenem. Zdaniem PAP ogień rozprzestrzenił się kolejno na co najmniej 40 butli, stojących obok w metalowych koszach. Doniesienia części lokalnych mediów wskazują na to, że pożar się pogłębił i obecnie palić może się nawet 60 zbiorników.

Groźny pożar w Bydgoszczy. Działania strażaków mogą potrwać nawet dobę

Do akcji zadysponowane zostało około 25 zastępów straży pożarnej z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Ochotnicza Straż Pożarna z okolicznego Solca Kujawskiego podkreśliła w wydanym komunikacie, że "ogień objął dużą liczbę butli z acetylenem", co stwarza duże ryzyko wybuchu.

Do działań gaśniczych włączono także cysterny z Włocławka i Inowrocławia. Do działań strażaków należy m.in. schładzanie płonących butli z acetylenem. Korzystają oni z hydrantów, które znajdują się w okolicy, a także budują magistrale wodne z pobliskiej rzeki Brdy, tak aby zachować ciągłość procesu chłodzenia. Sytuacja na miejscu jest monitorowana przy użyciu dronów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni