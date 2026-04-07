Samolot PLL LOT lecący we wtorek z Warszawy do Stambułu, który został uderzony piorunem i wrócił na warszawskie lotnisko, przechodzi inspekcję techniczną - poinformował rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski. Maszyna wróci do eksploatacji najpóźniej w ciągu jednego dnia.

- Samolot realizujący rejs nr LO103 z Warszawy do Stambułu po starcie został uderzony piorunem. Kapitan podjął decyzję o powrocie na lotnisko w Warszawie - powiedział Moczulski.

Samolot wylądował w Warszawie w trybie normalnym, a nie awaryjnym 40 minut od trafienia piorunem.

Warszawa. Samolot trafiony przez piorun

Maszyna nie została uszkodzona, ale mimo tego przechodzi standardową inspekcję techniczną - przekazał rzecznik PLL LOT. Przewidywany czas jej trwania wynosi od dwóch do trzech godzin.

- Wszystkie niezbędne czynności zostaną przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów, tak aby samolot mógł bezpiecznie wrócić do eksploatacji najpóźniej w ciągu jednego dnia - dodał rzecznik PLL LOT.

Zapewnił, że pasażerowie kontynuują podróż do Stambułu na pokładzie innego samolotu.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa

an / PAP / polsatnews.pl