Referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa. Podano datę

Komisarz wyborczy w Krakowie wydał we wtorek postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta Krakowa przed upływem kadencji. Wyborcy pójdą do urn 24 maja.

Referendum dotyczy nie tylko odwołania Miszalskiego z funkcji, ale też odwołania całej Rady Miasta Krakowa.

Referendum w Krakowie. Wyznaczono datę

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa (czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze). W przypadku Rady Miasta Krakowa liczba ta wynosi 179 792.

Miszalski został prezydentem Krakowa w wyniku II tury wyborów w kwietniu 2024 r. Uzyskał 133 703 głosy. Jego kontrkandydat, radny i przedsiębiorca Łukasz Gibała otrzymał 128 269 głosy.

Większość w Radzie Miasta Krakowa ma Koalicja Obywatelska wraz z Nową Lewicą. Kluby opozycyjne to Prawo i Sprawiedliwość oraz Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni