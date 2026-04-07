Funkcjonariusze straży pożarnej wciąż zmagają się z usuwaniem skutków awarii wywołanych przez silny wiatr, który w ciągu ostatniej doby łamał gałęzie i drzewa, co powodowało zrywanie linii energetycznych.

Wichury przeszły przez Polskę. Trudna sytuacja na Pomorzu

W szczególnie trudnej sytuacji są Pomorzanie - mimo intensywnych prac naprawczych obecnie około pół tysiąca gospodarstw zmaga się z brakiem prądu. Dzięki pracy strażaków takich mieszkań jest coraz mniej - wcześniej liczba oscylowała w granicach dziesięciu tysięcy.

Poniedziałkowe prace straży pożarnej relacjonował na antenie Polsat News kpt. Wojciech Gralec. Jak mówił rzecznik prasowy PSP, najwięcej interwencji odbyło się w świąteczny poniedziałek - było ich ponad 3200. Większość dotyczyła połamanych gałęzi, drzew przewróconych na drogi, a także zerwanych i uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Uszkodzone dachy, powalone drzewa. Interwencje PSP po wichurach

O skutkach poniedziałkowych wichur poinformowała także Komenda Wojewódzka PSP Białystok we wpisie zamieszczonym na platformie X.

"Podczas minionej służby podlascy strażacy odnotowali 120 interwencji. Przeważająca liczba zdarzeń (91) dot. skutków silnego wiatru. 7 interwencji związanych było z uszkodzonymi dachami, jednak zdecydowana większość z nich polegała na usuwaniu powalonych drzew i gałęzi" - przekazano.

ZOBACZ: Wichury nad Polską. Setki interwencji strażaków, zamknięto Łazienki Królewskie

KW PSP w Kielcach przekazała z kolei raport obejmujący dni od 30 marca do 6 kwietnia. W tym czasie, jak czytamy na platformie X, "straż pożarna w woj. świętokrzyskim interweniowała ogółem 314 razy, w tym pożary: 167, miejscowe zagrożenia: 115, alarmy fałszywe: 32. Pożary: ofiary śmiertelne: 0, ranni: 1. Miejscowe zagrożenia: ofiary śmiertelne: 8, ranni: 22".

W mediach społecznościowych pojawiły się również zdjęcia relacjonujące prace funkcjonariuszy straży pożarnej przeprowadzone w ciągu ostatniej doby.

6 kwietnia do godz. 18.00 strażacy interweniowali 2 824 razy likwidując miejscowe zagrożenia spowodowane silnym wiatrem i burzami.

Najwięcej interwencji:

- woj. mazowieckie - 841,

- woj. lubelskie - 509,

- woj. pomorskie - 234.

Ostrzeżenia pogodowe. IMGW wydało alerty

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek zaktualizował i wydał kolejne alerty.

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem wydano dla sześciu województw, z kolei przed przymrozkami dla czterech. Ponadto w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim obowiązują alerty hydrologiczne I stopnia.

ZOBACZ: Wichura nawet do 95 km/h. Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Alerty przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać we wtorek po południu. Na tych obszarach średnia prędkość wiatru może wynieść od 55 do 70 km/h, a w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do godz. 19 we wtorek.

Z kolei do południa we wtorek ważne pozostają ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Zostały one wydane dla zlewni na obszarze woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni