O przedłużeniu śledztwa do 2 października poinformowała we wtorek prok. Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, wskazując, że prokuratura czeka na realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Harasz-Wołoszyn przypomniała, że wnioski o pomoc prawną do tych krajów zostały skierowane na początku śledztwa. Obywatel USA był jedną z ofiar tego ataku na konwój humanitarny, a ponadto w USA ma siedzibę organizacja charytatywna World Central Kitchen.

- Wniosek do USA został częściowo zrealizowany. Czekamy na odpowiedź Izraela - poinformowała prokurator. Dopytywana o szczegóły odmówiła ich podania ze względu na dobro postępowania.

Dostarczał pomoc do Strefy Gazy. W izraelskim ataku zginął Damian Soból

Damian Soból zginął 1 kwietnia 2024 r. w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Konwój humanitarny dostarczający żywność w Strefie Gazy ostrzelało z powietrza wojsko izraelskie w nadmorskim mieście Dajr al-Balah. Zginęło wówczas siedmiu wolontariuszy. Po ataku organizacja World Central Kitchen wstrzymała swoją działalność w tym regionie.

Oprócz Polaka wśród ofiar śmiertelnych byli także obywatele Wielkiej Brytanii, Australijka, jedna osoba z obywatelstwem amerykańskim i kanadyjskim oraz palestyński kierowca. Zabici w izraelskim ataku wolontariusze dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy.

2 kwietnia 2024 r. prokuratura w Przemyślu wszczęła śledztwo z art 148 kk par. 2 pkt 4., dotyczące zabójstwa w Strefie Gazy obywatela polskiego Damiana Sobola w wyniku ataku sił zbrojnych Izraela z użyciem materiałów wybuchowych.

