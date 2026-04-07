- Nie ma suwerenności bez bezpieczeństwa żywnościowego. I nie ma przyszłości bez szacunku dla tych, którzy tę przyszłość uprawiają własnymi rękami, własnym codziennym trudem - pracą od świtu do nocy - wskazywał Karol Nawrocki, argumentując na rzecz dwóch inicjatyw, które zaproponował w dzisiejszym wystąpieniu.

Nowa propozycja Karola Nawrockiego. Projekt ustawy

Pierwsza prezydencka propozycja to projekt nowej ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. - To jest ustawa, która wynika z fundamentalnego i sprawiedliwego przeświadczenia, że praca rolnika nie jest problemem, jest wartością - mówił Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że obecnie sytuacja polskiej wsi nie jest łatwa. - Z jednej strony - ciężka praca, tradycja, odpowiedzialność za ziemię przekazywaną przecież z pokolenia na pokolenie. Z drugiej strony - umowa z państwami Mercosur, rosnące koszty produkcji, drogie paliwo i nawozy - mówił.

- To nie jest prawo przeciwko komukolwiek. To jest prawo dla budowania dobrej wspólnoty. Po to, aby na polskiej wsi było miejsce dla każdego - podkreślił prezydent.

Ochrona funkcji produkcyjnej wsi. Prezydent proponuje zasadę proporcjonalności

Nawrocki ogłosił wprowadzenie zasady proporcjonalności, zaproponowane w projekcie. Jak tłumaczył, całkowity zakaz działalności lub jej istotne ograniczenie przez sąd będzie mogło być orzeczone wyłącznie w ostateczności, gdy inne metody zawiodą, a produkcja realnie zagraża zdrowiu lub środowisku.

Oświadczenie Prezydenta RP o prezydenckiej inicjatywie ustawodawczej. pic.twitter.com/c5yFQlBhcv — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) April 7, 2026

Dodał, że taka regulacja ma zapobiegać sytuacjom, w których decyzje sądowe wypychają rolnictwo z terenów wiejskich. - Dodatkowo, zanim sprawa trafi do sądu, strony będą miały obowiązek podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, czyli mediacji - przekazał prezydent.

Podkreślił też wagę wprowadzenia obowiązkowego notarialnego mechanizmu informacyjnego, który jest istotnym elementem inicjatywy. - Osoby kupujące nieruchomości na wsi będą oficjalnie oświadczały, że mają świadomość, że w ich sąsiedztwie może być prowadzona uciążliwa, ale w pełni legalna działalność rolnicza - wskazał.

Prezydent skierował list do premiera. "Żądanie natychmiastowego zaskarżenia umowy UE z państwami Mercosur"

W ramach drugiej inicjatywy Karol Nawrocki skierował do premiera Donalda Tuska list, w którym żąda natychmiastowego zaskarżenia umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dodał, że do wiadomości dołączony jest już gotowy projekt skargi. - Rząd to obiecywał. Do dziś tej obietnicy nie spełnił. Wieś nie może dłużej czekać (...). Wszystko jest gotowe. Wystarczy tylko działać - argumentował.

- Apeluję, by parlament i rząd nie zwlekał z ich przyjęciem oraz podjął ich realizację, bo silna wieś to zdrowa polska żywność, stabilne ceny, niezależność od zagranicznych dostaw, bezpieczeństwo w czasach niepewności - podkreślał Nawrocki, dodając, że obie jego dzisiejsze inicjatywy są dobre dla polskich rolników i Polaków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni