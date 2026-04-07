Federalne Ministerstwo Obrony poinformowało, że mimo niemieckiej ustawy o służbie wojskowej mężczyźni nadal mogą swobodnie podróżować za granicę bez wcześniejszej zgody. W komunikacie cytowanym przez agencję Reutera wskazano dodatkowo, że jeszcze w tym tygodniu ukaże się oficjalny, ogólny komunikat w tej sprawie, tak aby uniknąć potencjalnych nieporozumień.

ZOBACZ: Niemcy ruszają do Polski. "Przejechałem 50 km po tańsze paliwo"

Jak przypomina agencja, ustawa o służbie wojskowej weszła w życie w styczniu, ale głośno zrobiło się o niej dopiero w piątek. Wówczas wiele mediów obiegła informacja, iż mężczyźni pomiędzy 17. a 45. rokiem życia są zmuszeni do uzyskania zgody Bundeswehry, jeżeli zamierzają wyjechać za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące.

Niemcy nie mogą swobodnie podróżować? Ministerstwo dementuje mylące doniesienia

Niemieckie Ministerstwo Obrony sprostowało teraz, że zasada ta została stworzona z myślą o "stanie napięcia" na arenie międzynarodowej i będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy służba wojskowa stanie się obowiązkowa. Obecnie jest ona dobrowolna, dlatego Niemcy mogą bez żadnego problemu podróżować do wybranych przez siebie krajów.

Jeszcze w sobotę rzecznik ministerstwa zdecydowanie zaznaczał, że "dopóki służba w Bundeswerze pozostaje dobrowolna, zezwolenie (na wyjazd z kraju) uważane jest (automatycznie) za udzielone". Mimo to niektóre media miały rozpowszechniać niepełne informacje, sugerujące, iż mężczyźni już teraz muszą każdorazowo zwracać się do Bundeswehry o pozwolenie na dłuższy wyjazd zagraniczny.

ZOBACZ: Niemcy ogłosili rozpoczęcie produkcji potężnej broni w Ukrainie

Ustawa o modernizacji niemieckiej służby wojskowej weszła w życie, aby zwiększyć liczbę żołnierzy Bundeswehry. Nowe prawo przewiduje obowiązkowe stawiennictwo przed komisją wojskową młodych mężczyzn, począwszy od rocznika 2008. W ten sposób Bundeswehra planuje pozyskać ochotników, aby zwiększyć o 80 tys. liczebność sił zbrojnych z 180 tys. mężczyzn i kobiet do 260 tys. aktywnych żołnierzy.

