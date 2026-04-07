O śmierci trenera poinformowała rumuńska federacja. Ostatnią pracą Lucescu była posada selekcjonera tego kraju. Poprowadził ją w 18 meczach, po raz ostatni 31 marca 2026 w przegranym meczu ze Słowacją. Pięć dni wcześniej Rumunia przegrała barażowy mecz o awans do mistrzostw świata z Turcją.

Według statystyki przedstawionej przez federację UEFA, był najstarszym aktywnym selekcjonerem w historii futbolu.

Mircea Lucescu nie żyje. Słynny trener sięgnął po ponad 30 trofeów

Najwięcej trofeów w swojej karierze zdobył prowadząc dwa największe ukraińskie kluby - Szachtar Donieck i Dynamo Kijów. W trakcie pracy dla ukraińskich klubów sięgnął po dziewięć krajowych mistrzostw, siedem pucharów kraju i osiem superpucharów.

ZOBACZ: Jerzy Engel ostro po porażce ze Szwecją. "To niedopuszczalne"

Osiągał też sukcesy na arenie europejskiej - w sezonie 2008/2009 klub z Doniecka wygrał Puchar UEFA, a w 2001 roku wraz z tureckim Galatasaray Stambuł zdobył Superpuchar UEFA.

W trakcie swojej kariery prowadził też m.in włoskie kluby Inter i Brescia, rosyjski Zenit Sankt Petersburg, turecki Besiktas, Dinamo i Rapid z Bukaresztu. Dwukrotnie pełnił rolę szkoleniowca rodzimej reprezentacji (w latach 1981-1986 i 2024-2026), od 2017 do 2019 prowadził też kadrę Turcji.

W trakcie kariery piłkarskiej zagrał w 65 meczach reprezentacji Rumunii, strzelając 10 goli. Ma na swoim koncie trzy występy podczas mistrzostw świata w 1970 roku.

