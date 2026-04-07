O niebezpiecznym incydencie poinformował portal RuNews24, wskazując, że w Moskwie zatrzymany został mężczyzna, który nie chciał poddać się kontroli drogowej. Kiedy próbowali go zatrzymać funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gwałtownie przyspieszył.

Jeden z mundurowych zdołał złapać kierowcę za ramię, wykorzystując fakt, że okno samochodu było otwarte. Rosjanin mimo to się nie zatrzymał, a funkcjonariusz został pociągnięty po asfalcie za rozpędzonym samochodem. W wyniku tego zdarzenia funkcjonariusz miał doznać obrażeń.

Na krążącym w mediach społecznościowych nagraniu widać, że po pokonaniu niewielkiego dystansu mundurowy puścił kierowcę i upadł na jezdnię. Jak informuje RuNews24, następnie kierowca miał zaparkować swój pojazd nieopodal stacji benzynowej i pojechać taksówką do wsi Mirny. Na miejscu mężczyzna przesiadł się do innego auta, z którego wcześniej usunął tablice rejestracyjne. Zdaniem dziennikarzy w ten sposób nieodpowiedzialny kierowca próbował zatrzeć za sobą ślady.

Mimo to funkcjonariuszom udało się ustalić zarówno trasę ucieczki, jak i jego tożsamość. Mężczyzna został zatrzymany na drodze magistralnej M1 oraz odmówił poddania się badaniu na obecność alkoholu. Dodatkowo okazało się, że wcześniej odebrano mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów z uwagi na to, że zdarzało mu się kierować w stanie nietrzeźwości.

Przeciwko mężczyźnie wszczęto dwa postępowania karne. Pierwsze z nich dotyczy użycia przemocy wobec przedstawiciela władz. Drugie odnosi się z kolei do kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości i pomimo braku uprawnień. Kierowca został aresztowany, natomiast jego samochód został umieszczony na policyjnym parkingu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni