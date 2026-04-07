O sprawie poinformowała we wtorkowym komunikacie Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, wskazując, że w sobotę w mieście doszło do przykrego incydentu. Do dwóch Ukrainek podeszła 35-latka, która następnie miała dopuścić się napaści na tle narodowościowym.

Kobieta miała znieważyć obie pokrzywdzone "słowami powszechnie uznawanymi za wulgarne". Dodatkowo wobec jednej z Ukrainek 35-latka miała zastosować przemoc fizyczną, ciągnąc ją za włosy i część z nich wyrywając. Doprowadziło to do powstania lekkich obrażeń ciała u zaatakowanej kobiety.

Monikę B. udało się ująć dzięki temu, że jedna z pokrzywdzonych nagrała przebieg zdarzenia swoim telefonem. Jak podkreśliła poznańska prokuratura, zebrane dowody potwierdziły, że pokrzywdzone zostały napadnięte z powodu ich przynależności narodowościowej. 35-latka podczas przesłuchania przekonywała jednak, że szarpała się z pokrzywdzonymi, ponieważ broniła się przed nimi.

Podejrzana usłyszała prokuratorskie zarzuty stosowania przemocy oraz znieważania i naruszenia czynności ciała na tle ksenofobicznym. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. Dodatkowo na kobietę nałożono zakaz kontaktowania się i zbliżania się do ustalonej pokrzywdzonej. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

