"Miło, gdy propaguje pomysł, który zgłosiłem". Szef MSZ reaguje na słowa Bielana

- Na razie tylko Polska go spełnia. Natomiast Hiszpania nie osiąga nawet starego celu 2 proc. PKB - mówił we wtorkowym "Graffiti" Adam Bielan, odnosząc się do wydatków na obronność.

Wspomniał też o propozycji odebrania prawa głosu podczas szczytu NATO państwom, które nie realizują założeń Sojuszu. Na wypowiedź polityka zareagował Radosław Sikorski.

Sikorski o Bielanie: Miło, gdy propaguje pomysł, który już zgłosiłem

- Wydaje mi się, że warto rozważyć propozycje, które krążą już od jakiegoś czasu, które miałyby być przyjęte na najbliższym szczycie NATO w Ankarze, żeby krajom, które nie wydają tyle, ile powinny, zawiesić im prawo głosu - dodał europarlamentarzysta.

Słowa polityka skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zamieszczając wpis na platformie X.

"Miło, gdy Adam Bielan propaguje pomysł, który już w zeszłym roku zgłosiłem podczas ministerialki NATO. Mianowicie, aby przywódcy dostawali jedną minutę na wypowiedź za każdy jeden procent PKB, jaki ich kraj wydaje na obronność. Podtrzymuję propozycję" - napisał szef polskiej dyplomacji.

Wydatki członków NATO na obronność. Polska na czele

W marcu ukazał się raport dotyczący wydatków na obronność realizowanych przez państwa członkowskie NATO. Wynika z niego, że europejskie kraje należące do Sojuszu oraz Kanada zwiększyły wydatki na obronę o 20 proc. w 2025 r.w porównaniu z rokiem poprzednim w ujęciu realnym.

Informujący o tym sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte przekazał również, że wydatki Polski w tym zakresie wyniosły 4,3 proc. PKB - najwięcej wśród państw NATO.

W raporcie Rutte wskazał też, że w zeszłym roku wszystkie państwa NATO osiągnęły lub przekroczyły cel 2 proc. PKB na obronność, ustalony pierwotnie w 2014 roku na szczycie NATO w Walii.

Obecny cel - na który przywódcy NATO zgodzili się na zeszłorocznym szczycie w Hadze - jest jednak znacznie ambitniejszy. Zakłada, że do 2035 r. państwa NATO będą przeznaczać 5 proc. PKB na obronność i powiązane z nią inwestycje.

Kolejne miejsca za Polską zajęły: Litwa (4 proc.), Łotwa (3,74 proc.), Estonia (3,42 proc.), Dania (3,34 proc.), Norwegia (3,2 proc.), USA (3,19 proc.), Finlandia (2,87 proc.), Grecja (2,79 proc.) i Holandia (2,59 proc.).

Na drugim końcu tej listy znalazły się Portugalia, Hiszpania, Albania, Kanada i Belgia, których wydatki w stosunku do PKB wyniosły około 2 proc.

