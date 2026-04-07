Maksymalna cena benzyny na środę. Ministerstwo Energii ogłasza nowe stawki

Ministerstwo Energii opublikowało nowy komunikat w sprawie maksymalnej ceny paliwa. Resort poinformował, ile benzyna będzie kosztowała w środę. W związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie ceny w każdy dzień roboczy ustala rząd.

Ministerstwo Energii opublikowało nowe wytyczne dotyczące maksymalnych cen paliw

Ministerstwo Energii opublikowało najnowsze wytyczne dotyczące maksymalnych cen paliw. Zgodnie z komunikatem, maksymalna cena benzyny na środę została ustalona na poziomie, który ma stabilizować rynek i ograniczyć nadmierne wzrosty.

 

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, a oleju napędowego - 7,87 zł. Nowe stawki mają obowiązywać na terenie całego kraju i będą monitorowane przez odpowiednie instytucje. 

Nowe ceny paliw od środy. Maksymalna cena benzyny w Polsce

Przypomnijmy, że od soboty do wtorku włącznie cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

 

W piątek benzyna 95 kosztowała nie więcej niż 6,19 zł za litr, a benzyna 98 - 6,80 zł. Cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,64 zł za litr. W czwartek cena maksymalna benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosiła 6,23 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 była nie większa niż 6,84 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,65 zł za litr. Natomiast w środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, zaś ON - 7,66 zł.

 

W zeszły wtorek wtorek, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Po ile jest benzyna 95? Nowe ceny paliwa na środę 

Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań gotowych paliw, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. W związku z drożejącymi paliwami w ubiegłym tygodniu rząd ogłosił czasowy pakiet regulacji "Ceny Paliwa Niżej", mający ograniczać wzrost cen benzyny i oleju napędowego. Zakłada on ustalanie maksymalnych cen tych paliw na stacjach, obniżkę akcyzy i niższy VAT.

 

Minister Miłosz Motyka zapytany w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, do kiedy będzie działać pakiet CPN, odparł, że "do wtedy, gdy będzie potrzeba", a decyzje będą podejmowane na bieżąco na poziomie rządowym. Dopytywany, co będzie w sytuacji, w której cena ropy na rynkach światowych nadal będzie rosła i utrzymywała się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, odpowiedział, że będzie wówczas "zwolennikiem utrzymania takiego pakietu".  

 

Szef resortu energii poinformował też, że obserwowany jest kilkuprocentowy wzrost turystyki paliwowej. - Jest o niej głośno, punktowo jest faktem, ale jeżeli chodzi o szeroką skalę (...), nie widzimy nadmiernego wzrostu, to jest wzrost o kilka procent w stosunku do czasu przed wprowadzeniem pakietu CPN - powiedział Motyka.

 

Pytany, jakie działania mógłby podjąć rząd, gdyby turystyka paliwowa stała się problemem, szef ME wskazał na ograniczenia w limitach tankowania lub ograniczenia tankowania do kanistrów. - Ograniczenie ze względu na narodowość jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o możliwość tankowania lub stosowania innej ceny, choć jest to jeden z mechanizmów, który może być brany pod uwagę - przekazał. Dodał, że rząd codziennie analizuje sytuację i obecnie nie widzi takiego ryzyka.

 

- Jesteśmy też uspokajani, że przed świętami ta turystyka (paliwowa) jest z reguły mniejsza. Pewnie przyszły tydzień to będzie ten moment, kiedy będziemy w stanie w szerszym horyzoncie czasowym określić skalę turystyki (paliwowej) w konkretnych powiatach lub w konkretnych gminach, do konkretnych stacji (...) Zawsze możemy regionalnie, terytorialnie ograniczyć też funkcjonowanie takiego właśnie ograniczenia - dodał Motyka. 

 

Agata Sucharska / polsatnews.pl
