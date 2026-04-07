- Nie są prowadzone negocjacje z USA, które chcą, by Iran poddał się pod presją - powiedział Reutersowi niewymieniony z nazwiska wyższy oficjel. Dodał, że Waszyngton żąda otwarcia cieśniny Ormuz w zamian za "puste obietnice".

- Jeżeli sytuacja wymknie się spod kontroli, sojusznicy Iranu zablokują również cieśninę Bab al-Mandab, łączącą Morze Arabskie z Morzem Czerwonym - powiedział irański urzędnik agencji Reutera. Jak dodał, jeżeli Stany Zjednoczone zaatakują irańskie elektrownie, "cały Bliski Wschód pogrąży się w ciemności".

W poniedziałek pojawiła się propozycja 45-dniowego rozejmu, jednak zarówno Iran, jak i USA miały ją odrzucić.

Donald Trump grozi Iranowi. "Cała cywilizacja zginie"

We wtorek Donald Trump, ponownie wzywając Iran do zawarcia porozumienia pokojowego, napisał: "Cała cywilizacja zginie tej nocy, już nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie".

W swoim wpisie na platformie Truth Social ocenił, że w kraju "może wydarzyć się coś rewolucyjnie wspaniałego". "Kto wie? Dowiemy się tego dziś wieczorem" - zapowiedział.

ZOBACZ: "Cała cywilizacja zginie". Trump ostrzegł i podał termin

"Jednakże teraz, gdy mamy całkowitą zmianę reżimu, gdzie dominują różne, mądrzejsze i mniej zradykalizowane umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, kto wie? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci wreszcie się skończy. Niech Bóg błogosławi wielki naród Iranu!" - dodał Trump.

Pete Hegseth: Iran będzie miał wybór

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu amerykański prezydent stwierdził, że "Iran można wyeliminować w jedną noc". Dodał, że "może to nastąpić we wtorek". Trump przypomniał przy tym, że we wskazanym dniu upływa ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Teheran.

Obecny na konferencji szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział eskalację operacji wojskowej - Iran będzie miał wybór. Wybierzcie mądrze, bo ten prezydent (Donald Trump - red.) sobie nie żartuje - oświadczył, dodając, że poniedziałek przyniesie najintensywniejsze dotąd uderzenia, a wtorek może być jeszcze trudniejszy.

28 lutego Iran został zaatakowany przez siły Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. Reżim w Teheranie niemal natychmiast rozpoczął ataki odwetowe, natomiast sam konflikt rozprzestrzenił się na wiele innych krajów w regionie. Teheran ogłosił ponadto blokadę cieśniny Ormuz, przez którą do tej pory przepływało 20 proc. światowej ropy naftowej oraz 20 proc. skroplonego gazu ziemnego.

