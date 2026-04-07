Bangladesz podjął wzmożone działania mające na celu powstrzymanie trwającej od połowy marca i rozprzestrzeniającej się w błyskawicznym tempie epidemii odry i różyczki. W niedzielę rząd we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, agencją ONZ ds. dzieci i Gavi (Globalnym Sojuszem na rzecz Szczepionek i Szczepień) rozpoczął akcję uodparniania społeczeństwa.

Wzmożone szczepienia dotyczą dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat. Odbywają się obecnie w 18 okręgach kraju, w których panuje największe ryzyko zachorowania. Od maja programem objęte ma zostać terytorium całego państwa.

Epidemia odry w Bangladeszu. Rząd podejmuje gorączkowe działania

Od czasu wybuchu epidemii w Bangladeszu na odrę zmarło już ponad 100 dzieci. UNICEF nie kryje, że jest zaniepokojony tak szybkim wzrostem liczby przypadków zachorowań. Tymczasem władze obwiniają poprzednie rządy, wskazując, że to one odpowiadają za sytuację, w jakiej znalazł się kraj.

Minister zdrowia Sardar Mohammed Sakhawat Husain stwierdził, że zarówno obalona premier Seikh Hasina, jak i tymczasowy rząd Muhammada Yunusa, który objął władzę po jej usunięciu ze stanowiska, nie zadbali o stworzenie zapasów szczepionek przeciwko odrze i innym chorobom zakaźnym.

ZOBACZ: Rosja handluje skażonym mięsem? Media: Trafia do Europy i USA

Wydano też apel do rodziców o kierowanie się do szpitala w przypadku zauważenia jakichkolwiek podejrzanych objawów u swoich dzieci. - Powinni unikać niepotrzebnego przyjmowania leków od sklepikarzy. Jeśli dziecko ma gorączkę, zwłaszcza wysoką - nie powinno polegać na lekach z lokalnych sklepów. Zamiast tego (rodzice) muszą jak najszybciej zabrać dziecko do szpitala, bo nasi lekarze są w stanie zapewnić odpowiednie podstawowe leczenie - przekazała zastępczyni dyrektora Szpitala Chorób Zakaźnych w Dhace, F. A. Asma Khan.

Odra może prowadzić do śmierci. WHO przestrzega przed konsekwencjami braku szczepień

Od 15 marca w Bangladeszu potwierdzono ponad 900 przypadków odry wśród dzieci. Liczba przypadków, u których stwierdzono podejrzenie zachorowania sięgnęła 7500.

Odra jest wysoce zakaźną chorobą przenoszoną głównie drogą kropelkową. Objawia się gorączką, problemami z oddychaniem i charakterystyczną wysypką. Zakażenie częstokroć doprowadza do komplikacji mogących mieć śmiertelne konsekwencje.

ZOBACZ: Groźna bakteria w pstrągu. Pilny komunikat GIS

Kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby pełną szczepienia. Z danych WHO wynika, że by powstrzymać ekspansję zachorowań konieczne jest zaszczepienie 95 proc. populacji.

Źródło: NBC

