"Cała cywilizacja zginie". Trump ostrzegł i podał termin

Świat

"Cała cywilizacja zginie tej nocy, już nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - napisał we wtorek Donald Trump, ponownie wzywając Iran do zawarcia porozumienia pokojowego. W swoim wpisie na platformie Truth Social ocenił, że w kraju "może wydarzyć się coś rewolucyjnie wspaniałego". "Kto wie? Dowiemy się tego dziś wieczorem" - zapowiedział.

Donald Trump gestykuluje, na tle widoczne pociski i zniszczony budynek.
PAP/EPA/ALAA BADARNEH / PAP/EPA/JIM LO SCALZO / PAP/EPA/JAMAL AWAD
Wpis Donalda Trumpa ukazał się we wtorkowe popołudnie czasu polskiego. Wówczas amerykański przywódca wezwał Iran do zawarcia porozumienia pokojowego, grożąc, że w przeciwnym razie "cała cywilizacja zginie tej nocy" i "już nigdy się nie odrodzi". "Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

 

"Jednakże teraz, gdy mamy całkowitą zmianę reżimu, gdzie dominują różne, mądrzejsze i mniej zradykalizowane umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, kto wie? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci wreszcie się skończy. Niech Bóg błogosławi wielki naród Iranu!" - dodał Trump.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu amerykański prezydent stwierdził, że "Iran można wyeliminować w jedną noc". Dodał, że "może to nastąpić we wtorek". Trump przypomniał przy tym, że we wskazanym dniu upływa ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Teheran.

 

Prezydent USA wcześniej zagroził, że jeżeli władze w Teheranie nie zgodzą się na jego warunki pokoju, to zaatakuje wszystkie irańskie elektrownie. Część komentatorów zinterpretowała jego słowa jako zapowiedź popełnienia zbrodni wojennych. Dopytywany o te podejrzenia, Trump stwierdził, iż Irańczycy to "zwierzęta", a atak na infrastrukturę krytyczną jest koniecznością.  - Nie martwię się tym. Wiecie, co to jest zbrodnia wojenna? Posiadanie broni jądrowej- kontynuował amerykański przywódca.

 

Obecny na poniedziałkowej konferencji prasowej szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział eskalację operacji wojskowej - Iran będzie miał wybór. Wybierzcie mądrze, bo ten prezydent (Donald Trump - red.) sobie nie żartuje - oświadczył, dodając, że poniedziałek przyniesie najintensywniejsze dotąd uderzenia, a wtorek może być jeszcze trudniejszy.

Wojna w Iranie rozpoczęła się 28 lutego. Wówczas kraj ten został zaatakowany przez siły Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. Reżim w Teheranie niemal natychmiast rozpoczął ataki odwetowe, natomiast sam konflikt rozprzestrzenił się na wiele innych krajów w regionie. Teheran ogłosił ponadto blokadę cieśniny Ormuz, przez którą do tej pory przepływało 20 proc. światowej ropy naftowej oraz 20 proc. skroplonego gazu ziemnego. Wywołało to globalne niepokoje i doprowadziło do wzrostu cen energii.

 

Podczas wielkanocnego wydarzenia w Białym Domu Trump zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że jeżeli Iran nie otworzy cieśniny do wtorku, to straci wszystkie elektrownie i mosty. - Nie będą mieli mostów, nie będą mieli elektrowni, nie będą mieli niczego. Nie będę się zagłębiał, bo są inne rzeczy, gorsze od tych dwóch - powiedział.

 

Dzień wcześniej amerykański prezydent zapowiedział, że do wtorku wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego Irańczycy mają otworzyć cieśninę Ormuz. Ultimatum upływa o godz. 20:00 we wtorek (godz. 2:00 z wtorku na środę w Polsce).

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAK NA IRANBLISKI WSCHÓDDONALD TRUMPIRANSTANY ZJEDNOCZONEŚWIATWOJNA W IRANIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

