Black Hawk nad centrum Warszawy. Trwa akcja kontrterrorystów

We wtorek rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" na pograniczu Śródmieścia i Woli w Warszawie pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjechało kilka osób.

Na dachu budynku widziani byli funkcjonariusze z oddziałów kontrterrorystycznych.

Akcja policji w centrum Warszawy. "Chodzi o zatrzymanie osób"

Informację o akcji realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Piotr Pokorski.

- Na miejscu cały czas trwają czynności - przekazał. Policja póki co nie informuje o szczegółach akcji.

- Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (...) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - poinformowała z kolei dyrektorka biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak.

