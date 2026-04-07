Black Hawk nad centrum Warszawy. Trwa akcja kontrterrorystów

Polska

W rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" w Warszawie trwa akcja policji. Na miejscu są również kontrterroryści, a nad budynkiem latał policyjny śmigłowiec Black Hawk.

Policyjny śmigłowiec Black Hawk unoszący się nad budynkami, z którego na linach zjeżdżają funkcjonariusze.
Paweł Ptak
Policyjny śmigłowiec Black Hawk bierze udział w akcji w Warszawie

We wtorek rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" na pograniczu Śródmieścia i Woli w Warszawie pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjechało kilka osób.

 

Na dachu budynku widziani byli funkcjonariusze z oddziałów kontrterrorystycznych.

 

 

Akcja policji w centrum Warszawy. "Chodzi o zatrzymanie osób"

 

Informację o akcji realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Piotr Pokorski.

 

- Na miejscu cały czas trwają czynności - przekazał. Policja póki co nie informuje o szczegółach akcji. 

 

- Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (...) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - poinformowała z kolei  dyrektorka biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak.

 

 

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
