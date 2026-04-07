Black Hawk i kontrterroryści. Minister o szczegółach akcji w Warszawie

"Dziś rano kilkudziesięciu policjantów, w tym kontrterrorystów z BOA, weszło do kilku lokalizacji w Radomiu, Warszawie oraz woj. świętokrzyskim. Zatrzymano 11 osób" - poinformował we wpisie w serwisie X Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA opublikował też fotografię przedstawiającą śmigłowiec Black Hawk przelatujący nad budynkami. Maszyna zaobserwowana została w Warszawie, w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław".

Działania kontroterrorystów w kilku miejscach kraju. Szef MSWiA wyjaśnia

"Sprawa dotyczy wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji zabronionych w sporcie oraz produktów leczniczych" - poinformował w swoim poście Marcin Kierwiński.

O realizowanych w Warszawie działaniach opowiadała nam przed godz. 11:00 rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, podinsp. Katarzyna Kucharska. Jak wówczas wskazywała, miały one związek z "przestępczością ekonomiczną".

Dyrektor biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak informowała zaś, że chodziło o "zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw". - Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (...) kontrterrorystów - mówiła.

