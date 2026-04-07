Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 17 stycznia na hali kasowej na Dworcu Centralnym w Warszawie. Wówczas do jednej z podróżnych podeszła nieznajoma kobieta i podpaliła jej włosy, a następnie uciekła.

ZOBACZ: Zastawił "śmiertelną pułapkę" na kierowców. Sam zgłosił się na komisariat

Policjanci "niemal natychmiast" podjęli czynności zmierzające do identyfikacji oraz zatrzymania sprawczyni tego incydentu. Po ponad dwóch miesiącach "ciężkiej i mozolnej pracy" policjantom udało się ustalić, iż za zdarzeniem mogła stać 35-letnia Ukrainka, Natalia S.

Ukrainka odpowie za podpalenie włosów. Grozi jej więzienie

Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty odnoszące się do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania groźby pozbawienia życia wobec innej osoby.

ZOBACZ: Pijane pielęgniarki dyżurowały w szpitalu. Interweniowała policja

Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Natalia S. została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności.

