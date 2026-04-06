Prezydent Ukrainy podkreślił, że Rosja wielokrotnie była wzywana do wstrzymania ognia, przynajmniej w okresie świątecznym.

Zełenski zaznaczył, że wcześniejsze propozycje padały na zasadzie wzajemności: jeśli Rosja przestanie atakować, przestanie atakować też Ukraina. W ostatnich tygodniach Kijów skutecznie niszczył dronami cele w bałtyckich portach Rosji - Primorsku i Ust-Łudze.

W poniedziałek, w wieczornym wystąpieniu prezydent komentował ataki Rosjan na cele w Ukrainie i ponownie poruszył temat wstrzymania ognia.

- Wielokrotnie proponowaliśmy Rosji zawieszenie broni przynajmniej na Wielkanoc, na ten wyjątkowy okres w roku. Ale dla nich każdy czas jest taki sam. Dla nich nic nie jest święte - powiedział Wołodymyr Zełenski w opublikowanym nagraniu.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje za pośrednictwem USA

Następnie Zełenski dodał, że Rosja nie chce pokoju, więc konieczna jest konsekwentna presja międzynarodowa na Moskwę.

- Sankcje nadal działają bardzo skutecznie i realnie zmniejszają dochody Rosji. Przede wszystkim chodzi o dochody z ropy naftowej. Tylko znaczne straty finansowe zmuszają Rosję do rozważenia scenariusza zakończenia wojny - podkreślił Zełenski.

Przede wszystkim zaznaczył, że zawieszenie broni jest elementem rozmów, w których bierze udział strona amerykańska.

- Jeśli Rosja będzie gotowa zaprzestać ataków na nasz sektor energetyczny, będziemy gotowi odpowiedzieć w ten sam sposób. To jest nasza propozycja dla strony rosyjskiej przekazana za pośrednictwem Amerykanów - przekazał prezydent.

Agencja Unian zwraca uwagę, że Zełenski mówił o gotowości do zawieszenia broni przed Wielkanocą. Wówczas rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że wypowiedzi ukraińskiego prezydenta mają charakter ogólny i nie zawierają szczegółów inicjatywy.

jk / polsatnews.pl