Zełenski składa Rosji propozycję. "Ukraina jest gotowa"

Świat

Wołodymyr Zełenski zaproponował Rosji energetyczne zawieszenie broni. Warunkiem jest zaprzestanie ostrzału celów energetycznych w Ukrainie. Jeśli Moskwa się zgodzi, Kijów ma podjąć podobne decyzje.

Wołodymyr Zełenski w czarnym t-shircie stoi obok żołnierza w mundurze, który pochyla się nad dokumentem.
X / Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył propozycję Rosji

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Rosja wielokrotnie była wzywana do wstrzymania ognia, przynajmniej w okresie świątecznym.

 

Zełenski zaznaczył, że wcześniejsze propozycje padały na zasadzie wzajemności: jeśli Rosja przestanie atakować, przestanie atakować też Ukraina. W ostatnich tygodniach Kijów skutecznie niszczył dronami cele w bałtyckich portach Rosji - Primorsku i Ust-Łudze.

 

W poniedziałek, w wieczornym wystąpieniu prezydent komentował ataki Rosjan na cele w Ukrainie i ponownie poruszył temat wstrzymania ognia.

 

- Wielokrotnie proponowaliśmy Rosji zawieszenie broni przynajmniej na Wielkanoc, na ten wyjątkowy okres w roku. Ale dla nich każdy czas jest taki sam. Dla nich nic nie jest święte - powiedział Wołodymyr Zełenski w opublikowanym nagraniu.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje za pośrednictwem USA

Następnie Zełenski dodał, że Rosja nie chce pokoju, więc konieczna jest konsekwentna presja międzynarodowa na Moskwę.

 

- Sankcje nadal działają bardzo skutecznie i realnie zmniejszają dochody Rosji. Przede wszystkim chodzi o dochody z ropy naftowej. Tylko znaczne straty finansowe zmuszają Rosję do rozważenia scenariusza zakończenia wojny - podkreślił Zełenski.

 

Przede wszystkim zaznaczył, że zawieszenie broni jest elementem rozmów, w których bierze udział strona amerykańska.

 

- Jeśli Rosja będzie gotowa zaprzestać ataków na nasz sektor energetyczny, będziemy gotowi odpowiedzieć w ten sam sposób. To jest nasza propozycja dla strony rosyjskiej przekazana za pośrednictwem Amerykanów - przekazał prezydent.

 

Agencja Unian zwraca uwagę, że Zełenski mówił o gotowości do zawieszenia broni przed Wielkanocą. Wówczas rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że wypowiedzi ukraińskiego prezydenta mają charakter ogólny i nie zawierają szczegółów inicjatywy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

jk / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAKI NA INSTALACJE NAFTOWEINFRASTRUKTURA ENERGETYCZNAROSJAŚWIATUKRAINAWOJNAWOŁODYMYR ZEŁENSKIZAWIESZENIE BRONI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 