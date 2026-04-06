Wiosenna ofensywa w Ukrainie. Rosjanom może pomóc przyroda
Rosjanie czekają na rozkwit wiosny, aby wykorzystać roślinność jako kamuflaż na froncie - donosi amerykański dziennik "New York Times". Analitycy wojskowi zauważają, że sytuacja na froncie jest bardzo związana z porą roku, a sukcesy Ukrainy są uzależnione od warunków zimowych.
Początek wiosny przyniósł na ukraińskim froncie ofensywę Rosji, która chce odzyskać impet utracony zimą. Z kolei Ukraina przeprowadza kolejne udane kontrataki na kluczowym odcinku frontu - ocenił dziennik "New York Times".
ZOBACZ: Ukraińcy masowo zaatakowali Rosjan. Kraj NATO ujawnił dane
"Rosja ma przewagę w liczbie żołnierzy i zasobach materialnych, spróbuje je wykorzystać, opierając się na ważnym czynniku - roślinności, która pomaga ukryć nacierające wojska przed wszechobecnymi dronami śledzącymi i atakującymi niemal wszystko, co się porusza" - oceniła amerykańska gazeta.
Postęp technologiczny znacząco zmienił sposób rozgrywania wojen, co widać na Ukrainie. Czasy, gdy wojska ruszały na przeciwników na czołgach i innych pojazdach opancerzonych, już niemalże minęły. Obecnie większość uderzeń odbywa się w małych grupkach żołnierzy.
Wojna w Ukrainie. Wiosna może pomóc rosyjskiej armii
"Jednak zalesione tereny we wschodniej i południowej Ukrainie, gdzie toczy się większość walk, są rzadkie, dlatego żołnierze często przemieszczają się wzdłuż pasów leśnych graniczących z polami rolniczymi" - podał amerykański dziennik.
- Roślinność w pasach lasu, która jest wciąż stosunkowo nienaruszona, znacznie ograniczy widoczność, utrudniając wykrycie wroga. Ale to również utrudni wrogowi wykrycie naszych pozycji - mówił agencji UNIAN Władysław Wyształjuk, major 14. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy. Wojskowy bierze udział w walkach w okolicy Myrnohradu w obwodzie donieckim.
ZOBACZ: Rosjanie budują bazy na Białorusi. Media wskazują na zagrożenie dla Polski
Jednocześnie dowódca 1. Oddzielnego Pułku Szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy, Dmytro Fiłatow, który przebywa w obwodzie zaporoskim, uważa, że roślinność będzie korzystniejsza dla Rosji. - Gdy tylko pojawi się roślinność, da to wrogowi większą przewagę, bo mają więcej personelu, więcej piechoty. Poniesie mniej strat i będzie więcej okazji do kamuflażu - wyjaśnił ukraińskiej agencji prasowej.
Wojna w Ukrainie. Koniec impasu na froncie?
"New York Times" dodał, że wpływ roślinności będzie widoczny szczególnie wzdłuż Dniepru w Zaporożu. - Gleba tutaj jest tak żyzna, że wszystko kwitnie bardzo, bardzo szybko - powiedział podpułkownik Ołech Tyahnybok, dowódca batalionu dronów w 128. Ukraińskiej Oddzielnej Ciężkiej Brygadzie Zmechanizowanej.
ZOBACZ: Ukraina "oślepia" rosyjską obronę. Zniszczony radar S-400 i inne cele
Agencja UNIAN zauważyła, że rosyjskie wojska posuwają się przez zbiornik wodny na rzece, który wysechł po zniszczeniu przez Rosję elektrowni wodnej w Nowej Kachowce w 2023 roku. - W zbiorniku wyrosły bardzo gęste zarośla drzew, kilka razy wyższe niż człowiek. Wróg ma możliwość gromadzenia sił i manewrowania tam, mając maksymalną osłonę - powiedział Ołech Tyahnybok.
Wojskowi analitycy dodali, że sukcesy Ukrainy wiążą się z warunkami zimowymi. - Wojna ma silny sezonowy charakter. Większość dowódców twierdzi, że zimne warunki są dobre dla obrońców, a nie dla atakujących - powiedział Rob Lee, starszy współpracownik w Programie Eurazji w Instytucie Badań nad Polityką Zagraniczną.
