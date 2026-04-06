Początek wiosny przyniósł na ukraińskim froncie ofensywę Rosji, która chce odzyskać impet utracony zimą. Z kolei Ukraina przeprowadza kolejne udane kontrataki na kluczowym odcinku frontu - ocenił dziennik "New York Times".

ZOBACZ: Ukraińcy masowo zaatakowali Rosjan. Kraj NATO ujawnił dane

"Rosja ma przewagę w liczbie żołnierzy i zasobach materialnych, spróbuje je wykorzystać, opierając się na ważnym czynniku - roślinności, która pomaga ukryć nacierające wojska przed wszechobecnymi dronami śledzącymi i atakującymi niemal wszystko, co się porusza" - oceniła amerykańska gazeta.

Postęp technologiczny znacząco zmienił sposób rozgrywania wojen, co widać na Ukrainie. Czasy, gdy wojska ruszały na przeciwników na czołgach i innych pojazdach opancerzonych, już niemalże minęły. Obecnie większość uderzeń odbywa się w małych grupkach żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Wiosna może pomóc rosyjskiej armii

"Jednak zalesione tereny we wschodniej i południowej Ukrainie, gdzie toczy się większość walk, są rzadkie, dlatego żołnierze często przemieszczają się wzdłuż pasów leśnych graniczących z polami rolniczymi" - podał amerykański dziennik.

- Roślinność w pasach lasu, która jest wciąż stosunkowo nienaruszona, znacznie ograniczy widoczność, utrudniając wykrycie wroga. Ale to również utrudni wrogowi wykrycie naszych pozycji - mówił agencji UNIAN Władysław Wyształjuk, major 14. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy. Wojskowy bierze udział w walkach w okolicy Myrnohradu w obwodzie donieckim.

ZOBACZ: Rosjanie budują bazy na Białorusi. Media wskazują na zagrożenie dla Polski

Jednocześnie dowódca 1. Oddzielnego Pułku Szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy, Dmytro Fiłatow, który przebywa w obwodzie zaporoskim, uważa, że roślinność będzie korzystniejsza dla Rosji. - Gdy tylko pojawi się roślinność, da to wrogowi większą przewagę, bo mają więcej personelu, więcej piechoty. Poniesie mniej strat i będzie więcej okazji do kamuflażu - wyjaśnił ukraińskiej agencji prasowej.

Wojna w Ukrainie. Koniec impasu na froncie?

"New York Times" dodał, że wpływ roślinności będzie widoczny szczególnie wzdłuż Dniepru w Zaporożu. - Gleba tutaj jest tak żyzna, że wszystko kwitnie bardzo, bardzo szybko - powiedział podpułkownik Ołech Tyahnybok, dowódca batalionu dronów w 128. Ukraińskiej Oddzielnej Ciężkiej Brygadzie Zmechanizowanej.

ZOBACZ: Ukraina "oślepia" rosyjską obronę. Zniszczony radar S-400 i inne cele

Agencja UNIAN zauważyła, że rosyjskie wojska posuwają się przez zbiornik wodny na rzece, który wysechł po zniszczeniu przez Rosję elektrowni wodnej w Nowej Kachowce w 2023 roku. - W zbiorniku wyrosły bardzo gęste zarośla drzew, kilka razy wyższe niż człowiek. Wróg ma możliwość gromadzenia sił i manewrowania tam, mając maksymalną osłonę - powiedział Ołech Tyahnybok.

Wojskowi analitycy dodali, że sukcesy Ukrainy wiążą się z warunkami zimowymi. - Wojna ma silny sezonowy charakter. Większość dowódców twierdzi, że zimne warunki są dobre dla obrońców, a nie dla atakujących - powiedział Rob Lee, starszy współpracownik w Programie Eurazji w Instytucie Badań nad Polityką Zagraniczną.

