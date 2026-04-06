Wielki pożar w rosyjskim centrum handlowym. Trzy osoby ranne

W królewieckim centrum handlowym Giant doszło do wielkiego pożaru, w wyniki którego ranne zostały trzy osoby. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej, a działania nadzoruje prokuratura. Wstępnie podejrzewa się, że przyczyną mogły być niewłaściwie prowadzone prace remontowe w budynku. Prokuratura wszczęła inspekcję przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Strażacy na drabinie przy dachu centrum handlowego podczas akcji gaśniczej.
Ministerstwo Obrony Cywilnej Rosji/VK
Poważny pożar w Królewcu. Ogień pojawił się w centrum handlowym Giant w godzinach wieczornych (czasu moskiewskiego). Na miejsce dotarły służby ratunkowe. W dalszym ciągu pracują tam liczne zastępy straży pożarnej, a działania koordynuje prokuratura. Służby sprawdzają, czy przyczyną zdarzenia był prowadzony w budynku remont.

 

Jak podaje rosyjska agencja TASS, zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godzinie 18:36 czasu moskiewskiego. Ogień szybko rozprzestrzenił się wewnątrz obiektu, a nad okolicą zaczęły unosić się gęste kłęby dymu.

Pożar centrum handlowego w Królewcu. Są ranni

Z dotychczasowych informacji wynika, że w zdarzeniu ucierpiały trzy osoby. Według wstępnych ustaleń przekazanych przez gubernatora, jedną z głównych branych pod uwagę przyczyn wybuchu ognia były prace naprawcze prowadzone na terenie centrum handlowego.

 

Działania służb ratunkowych oraz organów ścigania na miejscu zdarzenia nadzoruje prokurator rejonu leningradzkiego w Królewcu, Rusłan Gołowaczow. Organ nadzorujący podjął już decyzję o zorganizowaniu inspekcji dotyczącej wdrażania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiekcie.

 

Równolegle Główna Dyrekcja Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej w obwodzie królewieckim rozpoczęła kontrolę wstępną. Ustalenie wszystkich dokładnych okoliczności oraz przyczyn wieczornego pożaru jest obecnie w rękach prokuratury. Według służb ogień objął co najmniej 500 metrów kwadratowych budynku. 

 

