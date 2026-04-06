Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach od północnego zachodu po południowy wschód Polski. Strażacy od rana walczą ze skutkami wichur.

W Warszawie z powodu trudnych warunków atmosferycznych zamknięto do odwołania zabytkowy ogród Łazienek Królewskich.

Pogoda. Strażacy walczą ze skutkami silnego wiatru

Rzecznik lubelskich strażaków kpt. Tomasz Stachyra poinformował, że do południa w poniedziałek strażacy wyjeżdżali już ponad 420 razy do interwencji związanych ze skutkami silnego wiatru. Większość zgłoszeń (ok. 350) dotyczyła powalonych konarów i drzew, a także uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (ok. 70).

ZOBACZ: Wichura nawet do 95 km/h. Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Najtrudniejsza sytuacja jest na północy województwa lubelskiego, w powiatach: bialskim, łukowskim, radzyńskim. Uszkodzony został m.in. dach na jednym z budynków szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. - Blacha spadła na plac szpitalny. Nic nikomu się nie stało. Wewnątrz nie było pacjentów, ponieważ budynek jest remontowany - powiedział dyrektor placówki Marek Zawada.

Z przekazanych przez PGE Dystrybucja danych wynika, że ponad 20 tys. odbiorców w woj. lubelskim pozostaje bez prądu.

Do godz. 21 w poniedziałek obowiązuje w tym regionie ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem. Synoptycy przewidują, że może wiać ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h, w porywach osiągając nawet 85 km/h.

Woj. świętokrzyskie. Ponad 60 interwencji strażaków

Ponad 60 interwencji związanych z porywistym wiatrem odnotowano w poniedziałek w województwie świętokrzyskim. Strażacy wyjeżdżali m.in. do uszkodzonych dachów, zerwanych linii energetycznych czy powalonych drzew.

Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajura, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, między godziną 8 a 11.30 w regionie odnotowano łącznie 61 zdarzeń, w kilku powiatach.

ZOBACZ: Uderzy w całej Polsce. Większość kraju w alertach

W miejscowości Jeżów uszkodzona została więźba dachowa na budynku gospodarczym. Do zniszczeń doszło także w Starachowicach przy ulicy Kolejowej. Tam podmuchy uszkodziły około 15 metrów kwadratowych poszycia dachu dworca PKP. Z kolei w Kielcach, przy ulicy Orzeszkowej wiatr zerwał obróbkę blacharską na budynku wielorodzinnym.

W miejscowości Dziewięczyce w powiecie pińczowskim doszło do zerwania linii energetycznej. W Kamiennej Woli (pow. konecki) dwie osoby zostały uwięzione w windzie w budynku Domu Pomocy Społecznej. W miejscowości Stąporków służby zapewniły zasilanie dla koncentratora tlenu. W zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń. Większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew. Ratownicy usuwali 45 wiatrołomów w różnych częściach województwa.

Dla ośmiu powiatów regionu: kieleckiego i miast Kielce, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, koneckiego obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 85 km/h. Zagrożenie utrzyma się do godzin wieczornych.

Pomorze. Powalone drzewa i nadłamane konary

Z kolei na Pomorzu z powodu silnego wiatru strażacy interweniowali 41 razy od niedzieli do poniedziałku - podał st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Dla północnej części regionu IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia.

- Najwięcej zdarzeń związanych z silnym wiatrem odnotowano w powiatach: wejherowskim (7), sztumskim (5), słupskim (5) oraz gdańskim (4) - przekazał Piechowski. Strażacy głównie usuwali powalone drzewa i nadłamane konary.

W północnej części województwa pomorskiego (powiat lęborski, pucki, słupski, wejherowski i w Słupsku) oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45–60 km/h. Alert obowiązuje do poniedziałku, do godz. 21.

W związku z prognozowanym silnym wiatrem alerty dla tych powiatów wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB zaleca mieszkańcom, aby zachowali ostrożność na zewnątrz oraz aby nie stawali ani nie parkowali pod drzewami.

